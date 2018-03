Frankreich hat mit einer Trauerfeier den bei einem islamistischen Anschlag in der Nähe von Carcassonne getöteten Gendarmen Arnaud Beltrame geehrt. Staatspräsident Emmanuel Macron würdigte den „gewaltigen Mut“ des 44-Jährigen, der sich am vergangenen Freitag im Austausch gegen eine Geisel in die Hand des Täters begeben hatte.