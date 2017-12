später lesen Neujahrsansprache Kramp-Karrenbauer will saarländische Lehrer entlasten FOTO: Oliver Dietze / dpa FOTO: Oliver Dietze / dpa Teilen

In ihrer Neujahrs­ansprache kündigt die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) eine bessere Ausstattung des Bildungssystems an. „Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden“, heißt es in der Ansprache, die der SR an Silvester ausstrahlt. Die Ministerpräsidentin will außerdem die saarländischen Sicherheitskräfte unterstützen und Ehrenamtlichen ihre Arbeit erleichtern.