Parlamentsentscheidung in Brüssel Mehrheit für verschärfte Lieferkette in der EU

Seit einem Jahrzehnt verfolgen viele europäische Staaten das Prinzip der Lieferkette. Danach sollen die Verkäufer von Waren in Europa Mitverantwortung für die Produktionsbedingungen in der Dritten Welt nehmen. In Deutschland hat noch die alte große Koalition einen Kompromiss gefunden und ein Lieferkettengesetz beschlossen, das Anfang diesen Jahres in Kraft trat und alle Betriebe ab 3000 Mitarbeitern in die Pflicht nimmt. Als die Verhandlungen im Europa-Parlament um eine EU-weite Regelung an Fahrt aufnahmen, machten bald Gerüchte die Runde, die seinerzeit unterlegene Seite wolle nun über den Umweg Brüssel deutlich schärfere Bedingungen durchsetzen. Das ist an diesem Donnerstag in der Parlaments-Positionierung gelungen: Nun werden bereits alle Betriebe ab 150 Mitarbeitern erfasst.