Neue Partnerschaft mit Afrika : Wettrennen um Rohstoffe und globale Interessen

Der afrikanische Kontinent ist umworben -- wegen seiner Rohstoffe, aber auch wegen geopolitischer Interessen. Präsidenten, Regierungschefs und Minister aus aller Welt entdecken Afrika und wollen dort ihren Einfluss geltend machen -- auch für Mehrheiten bei Abstimmungen bei den Vereinten Nationen. Nun hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) die neue Afrika-Strategie ihres Hauses vorgestellt

Nicht zuletzt wegen der Rohstoffe, aber auch aus geostrategischen Interessen rückt der afrikanische Kontinent immer stärker in den Blickpunkt. Schulze verhehlt dabei nicht, dass Europa massive Konkurrenz bei Partnerschaften mit Afrika habe. China wie auch Russland seien schon länger massiv auf dem Nachbarkontinent aktiv. Erst kürzlich besuchte Chinas Außenminister Qin Gang für eine Woche in Afrika – mit Stationen in Äthiopien, Gabun, Benin, Ägypten und am Hauptsitz der Afrikanischen Union in Addis Abeba. Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow pflegte in diesen Tagen bei einer Reise auf den Kontinent seine Afrika-Kontakte. Unter anderem empfing ihn Südafrikas Außenminister Naledi Pandor. Brisant: Südafrika, Brasilien und Russland – drei der fünf Länder der BRICS-Staatengruppen mit Indien und China – wollen im nächsten Monat eine gemeinsame Marineübung vor Südafrika abhalten. In Zeiten des Ukraine-Krieges wirkt das wie ein Schulterschluss mit Russland. Schließlich war auch noch US-Finanzministerin Janet Yellen in dieser Woche in Afrika unterwegs, wo sie für neue Partnerschaften warb und vor vermeintlich glänzenden Geschäften warnte, von denen die Menschen nichts hätten. Erst vor zwei Wochen waren die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna als deutsch-französische Achse in Äthiopien und am Sitz der Afrikanischen Union (AU). Europa will in diesem Wettlauf um globale Interessen und Partnerschaft mit Afrika nicht zu spät kommen. Es geht auch um Einfluss und Mehrheiten bei Abstimmungen bei den Vereinten Nationen.