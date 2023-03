Jahresrückblick Innenpolitik Wie ein Reform-Bündnis zur Kriegs-Koalition wird – und mit sich selber ringt

Um Mitternacht gehen in Berlin die Lichter aus. Schlagartig erlischt die Beleuchtung am Brandenburger Tor. Auch der Kölner Dom ist unsichtbar. In Frankfurt am Main bleiben Römer und Paulskirche finster, in Hamburg der Michel und in Dresden die Frauenkirche. Das Ende der Illuminierung auch der berühmtesten Wahrzeichen Deutschlands ist eine besonders sichtbare Folge des Ukraine-Kriegs und der dadurch ausgelösten Energiekrise.