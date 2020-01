Zum Schutz der Robben : Nationalspieler ziehen sich für Peta aus

Trondheim Mit ihrem Engagement für Peta sorgen deutsche Handball-Nationalspieler für Aufsehen. Sie kämpfen gegen das Abschlachten von Robben.

„Die Sportler appellieren gemeinsam mit der Tierrechtsorganisation an die kanadische Regierung, dem grausamen Schlachten endlich ein Ende zu bereiten“, heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch. Drux, Reichmann, Kohlbacher und Kühn stehen auch im Kader der DHB-Auswahl für die am Donnerstag startende Europameisterschaft in Norwegen, Österreich und Schweden. Groetzki, Fäth und Wiede sind nicht dabei.