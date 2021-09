Bundestagswahl-Ergebnisse : So hat Sulzbach/Saar gewählt

Sulzbach/Saar Der Bundestagswahlkampf 2021 war spannend wie nie. In diesem Text lesen Sie mit dem Ende der Auszählung die Wahlergebnisse für Sulzbach/Saar. Außerdem blicken wir zurück: Wie hat die CDU in den 90er Jahren in Sulzbach/Saar abgeschnitten? Wie viele Stimmen erhielten die Grünen bei der Bundestagswahl 2002? Wir haben uns die Ergebnisse aller Bundestagswahlen seit der Wiedervereinigung 1990 angesehen.

Am 26. September 2021 wurde in Deutschland zum 20. Mal der deutsche Bundestag gewählt. Es war zugleich die neunte Bundestagswahl seit der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland im Jahr 1990. Hier finden Sie mit dem Ende der Auszählung die Ergebnisse. Außerdem blicken wir zurück: Wie wurde bei den vergangenen Wahlen seit 1990 in Sulzbach/Saar gewählt? Welcher Partei gaben die Wählerinnen und Wähler in Sulzbach/Saar in der Vergangenheit wie viele Stimmen?

Die Ergebnisse für die Bundestagswahl 2021 in der Übersicht

Die Wahlbeteiligung lag in Sulzbach/Saar bei 70,4 Prozent. 8.664 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 151 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt:

CDU : 22,1 Prozent, 1.880 Stimmen

: 22,1 Prozent, 1.880 Stimmen SPD : 38,3 Prozent, 3.257 Stimmen

: 38,3 Prozent, 3.257 Stimmen Die Grünen : 0 Prozent, 0 Stimmen

: 0 Prozent, 0 Stimmen FDP : 10 Prozent, 853 Stimmen

: 10 Prozent, 853 Stimmen Die Linke : 6,2 Prozent, 529 Stimmen

: 6,2 Prozent, 529 Stimmen AfD : 13,2 Prozent, 1.121 Stimmen

: 13,2 Prozent, 1.121 Stimmen Sonstige Parteien: 10,3 Prozent, 873 Stimmen

Bei den hier veröffentlichten Ergebnissen handelt es sich um Zweitstimmen-Ergebnisse. Diese haben wir der repräsentativen Wahlstatistik für die Wahljahre 2021 entnommen. Der Bundeswahlleiter veröffentlicht diese Daten für jede der vergangenen Wahlen. Briefwählerinnen und Briefwähler sind dabei genauso berücksichtigt wie etwaige Gemeindereformen seit der Wiedervereinigung.

Nicht nur für Sulzbach/Saar haben wir uns die Wahlergebnisse der vergangenen Jahrzehnte angesehen. Auch für alle übrigen Gemeinden des Saarlands finden Sie bei uns diese Informationen. Dafür müssen Sie einfach hier nach Ihrer Gemeinde suchen und den dazugehörigen Link aufrufen.