32 Weingüter und über 250 Weine : Mehr Stände und neue Weingüter: Das erwartet Besucher bei der Weinmesse in Schmelz

Bei der 26. Weinmesse in Schmelz können Besucher am Sonntag, 13. November, über 250 Weine von über 30 Weingütern probieren. Foto: dpa/Harald Tittel

Schmelz Nach drei Jahren Pause kehrt mit der Weinmesse in Schmelz eine der größten Weinausstellungen in der Region zurück: Über 250 verschiedene Weine können die Besucher probieren. Der Veranstalter Lars Leistenschneider verrät, welche Weingüter mit dabei sind und was die Besucher erwartet.