Gewerkschaften Lokführer-Streik in England legt erneut Bahnverkehr lahm

Der Aslef-Streik am Samstag ist bereits der zweite Streiktag der Lokführer in dieser Woche. Schon am Mittwoch hatten sie die Arbeit in weiten Teilen Englands niedergelegt. Am Freitag hatte die Bahnmitarbeiter-Gewerkschaft RMT (Rail, Maritime and Transport Union) ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufgerufen.