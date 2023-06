Elektro-Kleinbus Mit langem Radstand wird der VW ID.Buzz zum Siebensitzer

VW bietet den ID.Buzz künftig auch mit langem Radstand an. Dafür rücken die Niedersachsen die Achsen um weitere 25 Zentimeter auseinander und strecken die elektrische Großraumlimousine so auf 4,96 Meter Länge. Das teilte der Hersteller mit und kündigte den Verkauf für Anfang 2024 an. Wie hoch der Aufpreis zum aktuell 64 581 Euro teuren Standard-Bus wird, ließ VW noch offen.