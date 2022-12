Mahnwache statt Straßenblockade : Nach Blockade: Klima-Aktivist kündigt weitere Proteste am Kohlekraftwerk Bexbach an

Klima-Aktivist Kurt Walter blockierte am 21. November das Kohlekraftwerk Bexbach. Er will seinen Protest fortführen. Foto: Kurt Walter

Bexbach Künftig will der 63-Jährige jede Woche in Bexbach demonstrieren – allerdings ohne den Verkehr zu behindern. Er hofft auf Mitstreiter.

Anfang vergangener Woche sorgte Klima-Aktivist Kurt Walter im ganzen Saarland für Aufsehen: Er blockierte am Montag, 21. November, allein die Zufahrtsstraße zum Steag-Kohlekraftwerk Bexbach (die SZ berichtete). Der 63-Jährige wollte damit nach eigener Aussage einerseits gegen den Weiterbetrieb des Kraftwerks protestieren, andererseits Solidarität mit den Aktivisten der „Letzten Generation“ zeigen, die für ähnliche Aktionen vor allem in Berlin seit Monaten scharf kritisiert werden.

Walter wurde von der Polizei abgeführt. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren „wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie der versuchten Nötigung eingeleitet“ worden, da er sich unberechtigt auf dem Gelände aufgehalten habe, teilte die Polizeiinspektion Homburg mit.

Nichtsdestotrotz kündigte Walter gegenüber der SZ an, seinen Protest fortsetzen zu wollen – allerdings nicht mehr in Form einer Blockade, sondern „als eine Art Mahnwache“. Dazu werde er sich von nun an jeden Freitag auf einer Verkehrsinsel außerhalb des Kraftwerkgeländes positionieren.

Bereits vergangenen Freitag habe er dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt: Ab 11.40 Uhr habe er sich mit seinem „Klima-Bollerwagen“ an der Kreuzung Streitweg und der Zufahrt zum Kraftwerk gestellt – dieses Mal nicht allein, sondern gemeinsam mit seiner Frau. „Ich habe mich beim Pförtner sowohl an- wie auch abgemeldet“, schildert Walter. Später sei ein Beauftragter der Betriebsleitung des Kraftwerks zu ihm gekommen. „Er teilte uns mit, dass wir an dieser Stelle geduldet wären und dass wir beim Einfahren der Lkw aufpassen sollten, damit es zu keiner Gefährdung sowohl für uns, als auch der Lkws kommen könne“, sagt Walter.

Nach rund drei Stunden habe Walter die Mahnwache beendet. Seiner Ansicht nach sei es eine erfolgreiche Aktion gewesen: „Ausnahmslos alle“ vorbeifahrenden Autofahrer hätten sein Protestplakat gesehen. Dieses zeige unter anderem die „Klima-Streifen“, die in stilisierter Form die Temperaturveränderungen seit Beginn der Industrialisierung darstellen. Das Motiv wird von Klimaschützern, aber auch Wissenschaftlern häufig genutzt, um auf die Dringlichkeit der drohenden, menschengemachten Klimakatastrophe hinzuweisen.