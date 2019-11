Türkismühle Offener Brief an Ministerpräsident Hans und Verkehrsministerin Rehlinger. CDU-Bundestagsabgeordneter plädiert für neue Bahnlinie.

Unterzeichner des Briefes sind unter anderem der Förderverein Bahn + Rad, Fridays for Future Saarland, die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft Saarbrücken, Hunsrück Velo, die Zukunftswerkstatt Saar, die IG Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald, die Attac Regionalgruppe Untere Saar, die UBNN Nohfelden sowie die Plattform Mobilität SaarLorLux. An die Adressaten wende man sich „mit der dringenden Forderung, den Erhalt sämtlicher Gleisanlagen im Saarland zu gewährleisten“.

Weiter heißt es, dass die Bundesregierung in ihrem kürzlich verabschiedeten Klimaschutzpaket die Bedeutung des schienengebundenen Verkehrs als umweltschonende und zukunftsfähige Form der Mobilität erkannt und den Ausbau des Schienennetzes für den Personen- und Güterverkehr beschlossen habe. Gerade die Randregionen des Saarlandes wie der Landkreis St. Wendel, mit teils fehlenden oder unattraktiven Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), bräuchten eine klima- und umweltfreundliche Infrastruktur „und vornehmlich in touristisch relevanten Bereichen eine deutliche verkehrsmäßige Aufwertung über die derzeitigen Buslinien hinaus“.

In deutlichem Widerspruch dazu drohe der derzeit stillgelegten Bahnstrecke zwischen Türkismühle und Bierfeld an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz ein baldiger Rückbau. Das habe die Unterzeichner veranlasst, diesen Brief aufzusetzen. Weiter heißt es: „Durch die unmittelbare Nähe zum 2015 gegründeten Nationalpark Hunsrück-Hochwald kommt der Bahnstrecke Türkismühle-Hermeskeil mit dem Nationalparktor in Otzenhausen eine besondere Bedeutung zu.“ In Hermeskeil ergebe sich darüber hinaus perspektivisch ein Anschluss an die angestrebte Wiederinbetriebnahme der Strecke Richtung Büchenbeuren. „Wir fordern daher: einen Stopp des geplanten Abbaus Türkismühle-Hermeskeil und den Erhalt der gesamten Bahnstrecke.“