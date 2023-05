Überherrn Architektonisches Erbe weiterhin bewahren

Projekte und Pläne vorstellen und Erfolge der Städtebauförderung den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren – darum ging es am Tag der Städtebauförderung am 13. Mai. Viele Kommunen im Saarland nutzten diesen Tag, um ihre Pläne darzulegen, und auch die Gemeinde Überherrn beteiligte sich an diesem Aktionstag mit ihrem Projekt rund um die ehemalige Sendehalle Europe 1 in Berus.