Schmelz Radfahrer muss einem Auto in Schmelz ausweichen, stürzt und verletzt sich schwer.

Ein Radfahrer wurde bereits am Samstag, 30. Mai, in der Saarbrücker Straße in Schmelz, schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr er in Fahrtrichtung Ortsmitte, wurde von einem Pkw überholt, wobei der Pkw-Führer den erforderlichen seitlichen Abstand nicht einhielt. Der Radfahrer musste deshalb nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem Bordstein. Hierdurch kam er zu Fall und wurde nicht unerheblich verletzt. Der Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Lebach sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16 und 17 Uhr.