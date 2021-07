Serie Hier könnt ihr was werden : Hohe Präzisionsarbeit an der Fräs-Maschine

Info

Die Firma Kohr GmbH liegt Am Erzweg 23 in Schmelz und wurde 1983 von Manfred Kohr gegründet. Die Ausbildung beginnt am 1. September und kann für kurz Entschlossene bis zu den Herbstferien begonnen werden. Infos: Tel. (0 68 87) 3 00 20. Bewerbungen an bewerbung@kohr.de.

www.kohr.de