Kreis Saarlouis Ist jetzt mal genug mit Mundschutz und Co? Da gehen die Meinungen doch sehr auseinander, zeigt unsere SZ-Umfrage in Saarlouis.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will ab dem 6. Juni die allgemeinen Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland beenden. Dadurch sollen landesweit geltende Vorschriften zum Mindestabstand und dem Tragen von Masken, aber auch geltende Kontaktbeschränkungen der Vergangenheit angehören. Viele seiner Kollegen sind mit dem Vorhaben des Thüringers nicht einverstanden. Unter anderem der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans und seine Stellvertreterin Anke Rehlinger (wir berichteten), die beide für eine langsamere, schrittweise Öffnung des Lockdowns plädieren.

Wir wollten bei unserer Umfrage in der Innenstadt wissen, welche Meinung unsere Leser in Saarlouis zum Thema der Öffnung der Corona-Regeln haben und haben nachgefragt. Die Tendenz: ambivalent.

Eine jüngere Frau, die ihren Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt, sie habe ebenfalls ein eher gemischtes Gefühl. Die geplanten Lockerungen seien gut, aber mit Vorsicht anzuwenden. „Mundschutz und Abstand müssen sein.“ Gerade als Mutter finde sie die Situation „grauselig“. Sie habe ihr Kind zwar in der Notbetreuung untergebracht, habe jedoch Probleme mit den eingeschränkten Öffnungszeiten. „Gerade in so einer Extremsituation sieht man sehr genau, was alles nicht funktioniert“, sagt sie. Eigentlich fühle sie sich komplett alleine gelassen.

Hedi Rupp aus Saarlouis und Angela Simon aus Beaumarais haben sich mit zwei Freundinnen zum Kaffeetrinken in der Französischen Straße getroffen. Auch in dieser Gruppe sind die Meinungen kontrovers. Simon findet: „Wir müssen einfach noch ein bisschen weitermachen mit Mundschutz und Abstand.“ Rupp wünscht sich dagegen vor allem eine Lockerung der Besuchsregelungen in Alten- und Pflegeheimen: „Menschen können nicht nur an der Krankheit, sondern auch an der Einsamkeit sterben.“ Wie wolle man beispielsweise jemandem mit einer Demenz erklären, warum er keinen Besuch des Ehepartners empfangen dürfe, fragt sich Rupp. Die Freundinnen haben sich übrigens in den letzten Wochen fast täglich zum gemeinsamen Spaziergang getroffen. „Mit Abstand und Mundschutz“, betont Simon.