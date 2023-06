Beliebtes Volkfest in Saarlouis So war die Saarlouiser Emmes 2023 – Polizei Sarlouis zieht Bilanz

Endlich – nach drei Jahren Corona-Pause konnten Tausende wieder von Donnerstag bis Samstag die Saarlouiser Emmes feiern. War der Zulauf am Donnerstagabend noch etwas mäßig, so war der Große Markt am Freitag- und Samstagabend jedoch gut besucht. Etwaige Befürchtungen, dass es aufgrund der Feierlaune zu Ausschreitungen auf dem Volksfest kommt, wurden jedoch nicht erfüllt.