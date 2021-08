Historisches Naturdenkmal : „Vereinigungslinde“ entzweit in Hemmersdorf

Im Zuge der Bauarbeiten wurde die 30 Jahre alte Linde vor der Niedschule versehentlich umgeworfen. Foto: Herbert Jacob

Hemmersdorf Die Linde wurde zur Ehren der deutschen Wiedervereinigung gepflanzt. Nun wurde der Baum gefällt. Das sorgt für Streit.

Ein ortsbekanntes Naturdenkmal von historischen Wert – gedankenlos zerstört? Dieser Vorwurf erhebt Herbert Jacob gegenüber der Hemmersdorfer Verwaltung. Stein des Anstoßes: eine Linde, die über 30 Jahre lang vor der Niedschule stand – jedenfalls bis Anfang vergangener Woche, als sie Bauarbeiten zum Opfer fiel.

Laut Jacob handelte es sich dabei nicht um einen gewöhnlichen Baum: „Anlässlich der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde auf Initiative des damaligen Ortsvorstehers Günter Grüneisen zum Gedenken an diesen wichtigen Tag unserer Geschichte eine Linde an prominenter Stelle vor der Niedschule gepflanzt“, erklärt er. Zu diesem feierlichen Anlass sei auch eine Zeitkapsel vergraben worden, in der unter anderem eine Liste mit den Namen aller damals Beteiligten enthalten sei.

Davon seien allerdings inzwischen einige verstorben, darunter auch Grüneisen. Wohl deshalb war der Verwaltung die Bedeutung des Baums nicht bewusst, als der Plan für die Fällung gefasst wurde. Grund dafür ist der Bau einer neuen, barrierefreien Busspur für die Schüler der Niedschule. Die Pläne für die Baumaßnahmen wurden jedoch laut dem Hemmersdorfer „vorab weder veröffentlicht, noch fand dazu eine Beratung im Ortsrat statt“. Jacob, der selbst mal den Posten des Ortsvorstehers bekleidet hat, habe nur aus Zufall erfahren, dass der Baum nicht erhalten bleiben soll.

Daraufhin habe er Dietmar Zenner, den aktuellen Ortsvorsteher, sowie die Verwaltung über die „Gefährdung“ informiert. „Leider zeigten die Verantwortlichen aus meiner Sicht weder im Vorfeld der Planung noch nach Bekanntwerden der Problematik den ernsthaften Willen, diesen Erinnerungsbaum zu erhalten“, kritisiert Jacob. Wochenlang habe er versucht, die „Vereinigungslinde“ zu retten, zur Not durch eine Umpflanzung. Dieses Angebot sei allerdings abgelehnt worden. Im Zuge dessen sei ihm unterstellt worden, mit seinem Einsatz für den Baum „die für die Kinder wichtige und seit langem geforderte Verbesserung des Bussteigs“ zu gefährden.

Die verantwortliche Baufirma wollte Jacob informieren, wenn die Fällung ansteht. Am Ende kam aber ein Unglück zuvor: Am vergangenen Montag sei die Linde durch ein „Missgeschick des Baggerfahrers“ umgeworfen worden. An böswillige Absicht glaubt Jacob dabei aber nicht: „Der Baufirma werfe ich nichts vor“, stellt er klar. Wenigstens die Zeitkapsel konnte gerettet werden. Die noch lebenden Zeugen hätten laut Jacob beschlossen, sie nicht zu öffnen, sondern sie bei der Pflanzung eines neuen Baums zum gleichen Anlass zu vergraben. Dennoch zeige der Vorfall das „enorme Desinteresse am Erhalt von Bäumen“ von Seiten der Verwaltung – auch über „den historischen Aspekt hinaus“.

Ortsvorsteher Zenner stellt den Sachverhalt dagegen etwas anders dar. Die Umbaupläne für den Bussteig seien aber bereits 2018 im Ortsrat besprochen worden, erklärt er – mehr als genug Zeit für Jacob, der damals sogar Teil des Rats gewesen sei, die Mitglieder auf die Bedeutung des Baums hinzuweisen. Er selber und andere, mit denen er gesprochen habe, wusste davon nichts, eine entsprechende Plakette fehlte zudem. Im Mai schließlich seien die Baupläne, für die Rehlingen-Siersburg auch eine Förderung erhält, im Gemeinderat vorgestellt und genehmigt worden.

Der (inzwischen verstorbene) Ortsvorsteher Günter Grüneisen initiierte die Pflanzung der Linde am 3. Oktober 1990. Foto: Herbert Jacob

Nur aus Zufall habe Herbert Jacob erfahren, dass die Linde gefällt werden soll. Ortsvorsteher Dietmar Zenner widerspricht: Die Pläne für den Umbau der Busspur seien bereits 2018 im Ortsrat besprochen worden. Foto: Herbert Jacob