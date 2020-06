Kostenpflichtiger Inhalt: Kaltensteinpfad: Premiumwanderweg : Sagenumwoben und mystisch

Der Volksmund sagt, dass unter diesen Steinen in einer Höhle riesige von Zwergen bewachte Schätze versteckt seien. Foto: Foto: Hans Huth/Stadt

Lebach Der „Kaltensteinpfad“ ist ein geheimnisvoller Platz bis heute.

Auf dem höchsten Punkt des Hoxberges bei Lebach ragen inmitten eines dichten Laubwaldes zwei riesige Steinblöcke auf, die sogenannten „Kaltensteine“.

Der Volksmund sagt, dass unter diesen Steinen in einer Höhle riesige von Zwergen bewachte Schätze versteckt seien. Er sagt auch, dass hier früher zu Keltenzeiten Menschenopfer dargebracht worden sein. Historiker allerdings halten diese sich hartnäckig haltende Sage für eher unwahrscheinlich. Trotzdem - ein geheimnisvoller Platz bis zum heutigen Tage.

Die Wanderwege auf und rund um den Hoxberg sind wegen der schönen Aussichten und den dortigen Sehenswürdigkeiten – nicht nur den Kaltensteinen - seit vielen Jahren bei Wanderern beliebt. Der wegen seiner Hauptattraktion als „Kaltensteinpfad“ getaufte Rundwanderweg ist vom Deutsche Wanderinstitut als Premium-Wanderweg zertifiziert.

Mit einer Länge von 7,8 Kilometern und einer Gehzeit von 2,5 bis 3 Stunden ist er nicht übermäßig lang, doch fordern seine rund 350 zu bezwingenden Höhenmeter eine mittlere Kondition sowie gutes Schuhwerk.

Start und Ziel ist am Parkplatz zum Sport-und Freizeitzentrum in der Dillinger Straße (B 269). Vom Parkplatz aus führt ein Weg durch das Eingangsportal vorbei an der Tennisanlage direkt in den Wald. Über einen schmalen Pfad, der in einen Forstweg mündet, erreicht man die Wassertretanlage.

Weiter geht es der Beschilderung folgend zu den historischen Grenzsteinen aus dem Jahre 1762. Über einen Waldpfad erreichen die Wanderer eine ehemalige Pferdetränke. Sie wurde im Jahr 1940 angelegt und diente der Versorgung für Pferde mit frischem Quellwasser. Die Pferde wurden zum Bau der naheliegenden Kaserne in Lebach eingesetzt. Die Quelle wurde aber auch schon im 18. Jahrhundert von Köhlern genutzt. Direkt oberhalb der Tränke befand sich ein Meilerplatz, auf dem Holzkohle hergestellt wurde. Weiter geht es hinab durch den sogenannten Märchenwald. Umgeben von Moosen und Farnen kommt man durch eine wunderschöne Fauna hin zu einem Feuchtbiotop, über das ein eigens angelegter Knüppeldamm führt. Der Pfad führt nun zirka ein Kilometer steil ansteigend zum Hoxberg. Kaum oben angekommen, geht es schon wieder bergab zu einem alten Stollen, in dem nun Fledermäuse eine Heimat gefunden haben. Nach dem Stollen wandert man weiter zum Reservistenplatz bzw. zum ehemaligen Lager des Reichsarbeitsdienstes am Ortsrand von Zollstock. Vom Reservistenplatz geht es bergauf über einen moosigen Weg zu dem sagenumwobenen Naturdenkmal „Kaltenstein“.

Geologisch handelt es sich um Konglomeratfelsen aus dem „Rotliegenden“, das heißt, um eine feste Mischung aus Kieselsteinen und Sandstein, etwa 270 Millionen Jahre alt. Nach angeblich keltischen Sagen opferten an diesen Steinen schon vor über 2000 Jahren die Druiden ihren Göttern. Etwa 150 Meter weiter erreicht man eine Relaxbank, die zum Rasten einlädt. Von hier aus hat man einen tollen Panoramablick über Lebach mit seinen Stadtteilen bis hin zum Schaumberg. Am Aussichtspunkt geht es geradeaus weiter steil bergab, sodann über einige Stufen danach über einen Pfad zurück zum Fuße des Hoxberges. Über einen Forstweg und Waldpfade führt der Weg zurück zum Parkplatz, dem Ausgangspunkt der Wanderung. Von dort aus erreicht man zu Fuß oder mit dem Auto verschiedene Einkehrmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

INFO

Erfrischung und Erholung - Wassertretanlage wieder geöffnet

Die Wassertretanlage am Premiumwanderweg Kaltensteinpfad in Lebach ist wieder in Betrieb. Sie wurde gereinigt und mit frischem Wasser gefüllt. Gerade in den Sommermonaten bietet die Wassertretanlage Wanderern eine kühle und erfrischende Abwechslung. Ruhebänke laden zum Verweilen und zu einer gemütlichen Rast inmitten der Natur ein.