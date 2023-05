Umgestaltung für über vier Millionen Euro Bauarbeiten am Rathausplatz in Lebach haben begonnen – Das müssen Autofahrer und Fußgänger jetzt beachten

Lebach · Bis Ende 2024 soll der Rathausplatz in Lebach komplett umgestaltet werden. In dieser Zeit müssen insbesondere Fußgänger einige Umwege in Kauf nehmen.

30.05.2023, 18:00 Uhr

Der Rathausplatz in Lebach wandelt sein Gesicht 10 Bilder Foto: Tom Peterson

Wer in Lebacher von der Fußgängerzone zum angrenzenden Rathaus will, der muss derzeit einen kleinen Umweg auf sich nehmen. Denn vor kurzem haben die Bauarbeiten am Platz zwischen Rathaus, Fußgängerzone und Hallenbad begonnen. Dieser soll – wie bereits die Fußgängerzone vor einem Jahr – im Zuge des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) komplett umgestaltet und zudem barrierefrei werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Der Rathausplatz in Lebach wandelt sein Gesicht