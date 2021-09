Umstrittenes Vorhaben der RAG : „Wir wissen nicht, was passieren wird“: Geplante Grubenflutung entzweit Gemeinderat in Ensdorf

Der ehemalige Nordschacht bei Falscheid des Bergwerks Ensdorf gehörte mit zu den tiefsten betriebenen Schächten in Europa. Mitte 2012 war hier jedoch wie im Rest des Saarlandes Schluss mit der Förderung von Steinkohle. Der Umgang mit den Langzeitfolgen sorgt bis heute aber für Diskussionen. Foto: Ruppenthal

Ensdorf Die umstrittenen Pläne der RAG zur Teilflutung von alten Schächten haben auf der Sondersitzung des Gemeinderates in Ensdorf für reichlich Zündstoff gesorgt. Warum die Gemeinde trotzdem nicht klagen will – und was der Bürgermeister von der ganzen Sache hält.