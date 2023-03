Drei Monate Behördendschungel Ehepaar aus Dillingen will Wohnung an Flüchtlinge vermieten – und gibt frustriert auf

Dillingen · Über drei Monate haben sie versucht, ihre Wohnung an Flüchtlinge zu vermieten – vergebens. Am Beispiel der Stadt Dillingen zeigt sich, welche Behörden bei der Vermietung von privatem Wohnraum an Flüchtlinge involviert sind und wie kompliziert sich das Vorhaben gestaltet.

14.03.2023, 05:27 Uhr

Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Noch immer flüchten Menschen aus der Ukraine, aus Syrien oder Afghanistan vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland. Im vergangenen Jahr hat das Saarland 17 082 Geflüchtete aufgenommen. Dieses Jahr waren es bereits 1362 Menschen (Stand: 16. Februar), wie das Saar-Innenministerium mitteilt. Sie alle suchen Schutz und einen Platz zum Leben.