Serie Wandern an Seen und Weihern : Eine Idylle für Mensch und Tier am Rande der Hüttenstadt

Auch die tierischen Besucher des Ökosees in Dillingen genießen bei herbstlichen Sonnenwetter das saarländische Feuchtbiotop. Foto: Thomas Reinhardt

Dillingen Der Ökosee in Dillingen wurde in den 1980er Jahren von Menschenhand geschaffen. Heute gilt er als Naturparadies für viele Vogel- und Insektenarten.

Er wurde aus der Not heraus geboren – heute ist er ein kleines Naturparadies. In den 1980er Jahren gingen beim Ausbau der Saar natürliche Flächen verloren. Als Ausgleichsmaßnahme legten die Verantwortlichen in Dillingen aus einem Saar-Altarm einen künstlichen See mit einer Insel an. Inzwischen ist der Ökosee Dillingen, wie er genannt wird, ein reizvolles Refugium für Vögel und beliebtes Ziel für Spaziergänger, Naturfreunde, Radfahrer oder Jogger. Er ist 23 Hektar groß und liegt in einer ehemaligen Auenlandschaft am Westrand der Stadt, zwischen dem Stadtteil Pachten und der Saar. Seit 2004 ist der Ökosee EU-Vogelschutzgebiet, seit 2006 kümmert sich der Nabu Saarlouis/Dillingen um die Uferzonen und die Insel des Sees, ebenso um den 2014 zusammen mit der Stadt Dillingen errichteten Beobachtungsturm am Westufer.

Am Ökosee ist immer was los. Auch jetzt im November. Hier kann man Schwäne, Enten und Gänse beobachten, Kormorane und Reiher, Möwen und diverse Singvogelarten. Wenn man etwas Geduld mitbringt und Glück hat, kommt auch schon mal ein Eisvogel vorbei und präsentiert sein prächtiges blau-orangenes Kleid, so wie bei unserem jüngsten Besuch. Laut Nabu nutzen auch zahlreiche Insekten- und Fledermausarten sowie Amphibien und Reptilien den See als Lebensraum.

Dieser majestätische Flugkünstler setzt gerade zur Landung an. Foto: Thomas Reinhardt

Um den See führt ein 3,6 Kilometer langer, breiter und barrierefreier Rundwanderweg. Da das langgestreckte Gewässer parallel zur Saar inzwischen dicht von Bäumen und Büschen umwachsen ist und sich Schilfzonen breit gemacht haben, ist der See nur von einigen Stellen einsehbar. Ab und zu führen kleine Trampelpfade ans Ufer, am Ostrand wurde ein Beobachtungshügel geschaffen. Den besten Blick auf das Wasser, die Insel und die bunte Vogelwelt genießen Besucher vom Westufer aus. Dort steht auch der vier Meter hohe Holzturm. Unser Tipp: Nehmen Sie sich ein Fernrohr und/oder einen Fotoapparat mit Teleobjektiv mit, planen Sie Zeit ein und beobachten Sie ganz in Ruhe den See und seine Bewohner. Sehen Sie den eleganten Silberreihern zu, die auf der Insel durch kaum kniehohes Wasser stolzieren und auf kleine Fische lauern. Beobachten Sie die schwarzen Kormorane, die Lachmöwen oder junge Haubentaucher bei der Futtersuche. Vielleicht machen Sie auch eine Bekassine ausfindig, einen Schnepfenvogel, der mit seinem langen spitzen Schnabel am Inselufer nach Futter pickt. Und, wie gesagt, manchmal kann man am Schilfrand, auf abgestorbenen Baumstümpfen oder auf über dem Wasser hängenden Ästen einen der bunt schillernden Kleinfischjäger entdecken – den Eisvogel.

Ökosee in Dillingen Foto: SZ/Müller, Astrid