Bilanz für den Regionalverband : Weißer Ring hilft 121 Verbrechensopfern

Körperverletzungen gibt es in vielen Formen. Auch Opfer häuslicher Gewalt wenden sich an den Weißen Ring und bekommen Hilfe. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Regionalverband Ehrenamtliche begleiten Geschlagene, Betrogene und Beraubte auf dem Weg zurück in einen normalen Alltag.

Erst sind da Blut, Schmerz, Tränen. Menschen in den schlimmsten Momenten ihres Lebens. Beraubt, verletzt, gedemütigt. In Existenzangst gestürzt. Wie die Rentnerin, noch am Geldautomaten um eine große Summe bestohlen. Am Ende eines Jahres stehen vor allem Zahlen und Abkürzungen. 121 zum Beispiel. Dahinter verbirgt sich die Arbeit von Ehrenamtlichen für die Opfer von Verbrechern. 121 Frauen, Männern und Kindern im Regionalverband half die Organisation Weißer Ring im vergangenen Jahr.