Kriminalitätsbetroffene : Weißer Ring erweitert Hilfe für Verbrechensopfer

Regionalverband Körperverletzung gilt als typisch männliches Delikt. Der Weiße Ring will darüber die Opfer nicht aus dem Blick verlieren. Denn das sind oft auch Männer. Männer, die dringend Hilfe brauchen.

Straftat Körperverletzung: Männer sind in den Statistiken besonders häufig zu finden, sei es als Täter oder als Opfer. Für viele der Angegriffenen und Misshandelten kommt die Tat wie aus heiterem Himmel. Die Täter sind Fremde und sie wenden ohne erkennbaren Anlass extreme Gewalt an. Ohne jede Rücksicht auf die Schäden, die das Verbrechen hinterlassen könnt. Dieses Verhalten ist typisch für Übergriffe in der Öffentlichkeit. Und es hinterlässt in der Seele der Opfer tiefe Spuren. Schwer verletzte Männer tragen noch psychische Wunden in sich. Sie haben Alpträume, bekommen Panikattacken, ziehen sich aus falscher Scham aus der Öffentlichkeit zurück, weil sie nicht als schwach und hilflos dastehen wollen. Genau das ei falsch, sagen die Betreuer vom Weißen Ring. Sie ermutigen Betroffene mit einer neuen Kampagne, Hilfe zu suchen und sich nicht zu verkriechen.