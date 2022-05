Nach sieben Jahren Diskussion : Völklinger Feuerwehr zieht um

Völklingen Nach jahrelangem Hin und Her hat der Stadtrat entschieden: Ein Neubau für die Wehr kommt aufs Gelände der ehemaligen Mühlgewannschule. Bis zum Vollzug wird es aber noch dauern, und die Finanzierung wirft Fragen auf.

Die Entscheidung kam nicht gerade schnell wie die Feuerwehr: Seit sieben Jahren ging es im Völklinger Stadtrat immer mal wieder um die Frage, wie und wo das in die Jahre gekommene Feuerwehrgerätehaus in der Stadtmitte ersetzt wird. Zuletzt waren noch zwei Varianten geblieben: Ein Neubau an der Stelle des bisherigen Gebäudes – was während Abriss und Bauphase eine Übergangslösung erfordert hätte –, oder ein Neubau auf dem Gelände der früheren Mühlgewannschule – wobei das seit Mitte 2016 leer stehende denkmalgeschützte Haus unberührt bleibt, eventuell und noch keineswegs beschlossen später zu Mietwohnungen für Feuerwehrleute umgebaut werden könnte. In der jüngsten Stadtratssitzung fiel nun auf Grundlage einer vorangegangenen Studie die Grundsatzentscheidung: Ein neues Feuerwehrgerätehaus soll auf dem ehemaligen Schulgelände entstehen. Geklärt ist damit zwar der Ort des Geschehens, allerdings noch nicht, wie es geschehen soll. Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit gegen drei Stimmen der Grünen-Fraktion und eine Stimme aus der SPD.