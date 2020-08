Stadt Völklingen bereits tätig : Zugewucherte Wege vermiesen Völklingern die Wanderlust

Völklingen Der Zustand der Wanderrouten im Völklinger Stadtwald sorgt bei einigen Spaziergängern für reichlich Unmut. Laut Stadtverwaltung haben diese im kommunalen Vergleich weiterhin eine „sehr hohe Qualität“.

Frische Luft, Ruhe, Entspannung – wer vom hektischen Alltag einmal abschalten will, den treibt es meistens in den Wald. Schließlich kann so ein Waldspaziergang regelrecht Balsam für die strapazierten Nerven sein. In Völklingen hat man dazu viele Möglichkeiten. Über die Hälfte der Stadt ist mit Wald bedeckt. Elke Schmidt treibt es vor allem zum Walken ins Grüne. Schon seit mehreren Jahren läuft sie wöchentlich vom Ortsteil Heidstock in Richtung Püttlingen durch den Völklinger Stadtwald, wie sie in einer Nachricht an unsere Zeitung schreibt. In jüngster Zeit scheint ihre Freude daran aber verflogen zu sein.