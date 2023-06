Bücher-Tausch – Öffentliche Bücherhäuschen in Völklingen, Köllertal und Warndt Wo Leseratten Futter tauschen

„Wenn ich ein Buch lese, ein gescheites ebenso wie ein törichtes, ist es, als lebte es und spräche es mit mir.“ Der Satz des irischen Schriftstellers Jonathan Swift (1667-1745) spricht vermutlich noch heute so mancher Leseratte aus dem Herzen. In dem ein oder anderen Ort sogar so sehr, dass dort „Futterstationen“ für Leseratten aufgestellt wurden: Öffentliche Bücherregale, die auch zum Tauschen des Lesestoffs anregen sollen.