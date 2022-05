Patienten, die vom Grünen Star bedroht sind, kann in Kürze ein Mikrochip ins Auge implantiert werden, der fortwährend den Innendruck misst. Der Chip sendet seine Daten an ein Lesegerät, das vors Auge gehalten wird. Entwickelt wurde der Chip in der Augenklinik Sulzbach. Foto: KSK Saar