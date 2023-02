Präventive Jugendhilfe : Jugendarbeit im Viertel senkt Hürden für Hilfesuchende

Eingang zum städtischen Jugendhilfezentrum in Alt-Saarbrücken (hinter dem Deutschhaus). In diesem Haus befindet sich eines der neun Sozialraumbüros des Regionalverbandes. Foto: Stephan Hett/Regionalverband/Stephan Hett

Saarbrücken Sich Hilfe beim Jugendamt zu holen, kostet viel Überwindung. Deshalb hat der Regionalverband seit 2011 Sozialraumbüros eingerichtet, die Hilfesuchenden niedrigschwellige Angebote machen. Jugendamtsleiter Armin Weppernig, der im März in Rente geht, zieht eine positive Bilanz dieser dezentralen Sozialarbeit, die er selbst mit auf den Weg gebracht hat.

2020 war jedes fünfte Kind im Saarland von Armut betroffen. Im Regionalverband Saarbrücken sind es sogar drei von zehn Kindern, wie im Bericht zur sozialen Lage nachzulesen ist. Bekanntlich zieht eine ernste finanzielle Situation sehr oft soziale und andere Probleme nach sich, viele Familien brauchen deshalb Hilfe und Unterstützung. Wohin, wenn man Angst vor Gewalt in der Familie hat? Was tun, wenn man mit der Kindererziehung überfordert ist? Eine Stromsperre droht? Wer hilft mit Formularen, die man nicht versteht? Oder hat ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte von Kindern und Jugendlichen?

Für das Wohl von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien ist im Regionalverband mit seinen insgesamt zehn Städten und Gemeinden das Jugendamt zuständig. Aber nicht alleine. Es kümmert sich nicht nur mit eigenen Mitarbeitern (derzeit rund 60), sondern in Zusammenarbeit mit 90 Vollzeitkräften verschiedener freier Träger, die der Regionalverband finanziert. Und zwar in so genannten „Sozialraumbüros“ direkt vor Ort in den Gemeinden und Stadtteilen. Hinzu kommen Bildungseinrichtungen und Präventionsangebote der Landeshauptstadt und der Kommunen.

Info Über 2500 Mal im Einsatz fürs Kindeswohl Das Jugendamt ist mit insgesamt 280 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für alle zehn Städte und Gemeinden im Regionalverband zuständig. Jährlich gehen rund 650 Gefährdungsmeldungen ein. In 25 Prozent dieser Fälle ist tatsächlich eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung festzustellen. Jährlich gibt es 350 bis 450 Inobhutnahmen. In gravierenden Fällen kommt ein spezialisiertes Kinderschutzteam zum Einsatz. Um Hilfe zur Erziehung kümmerte sich das Jugendamt 2021 in 2547 Fällen, teilt der Regionalverband mit. In gut der Hälfte dieser Fälle reichten ambulante Hilfen aus (Betreuung, Beratung, Erziehungsbeistand). fast 1400 Kinder und Jugendliche mussten in Pflegefamilien und Heimen oder Tagesgruppen untergebracht werden. 169 Millionen Euro kostet die Jugendhilfe im Jahr 2023: 65 Millionen Euro für Kindertagesbetreuung, 59,5 Millionen Euro für den Sozialen Dienst, 11,5 Millionen Euro für die Sozialraumbüros und die Erziehungsberatung, 7 Millionen für Schulsozialarbeit, 5 Millionen für Gemeinwesenprojekte, 3 Millionen für Jugendzentren.

Einige dieser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren am Montag ins städtische Jugendhilfezentrum in der Alt-Saarbrücker Pfählerstraße gekommen, um von ihrer Arbeit im dort angesiedelten Sozialraumbüro mit den Familien vor Ort zu berichten. Vor allem aber, um Jugendamtsleiter Armin Weppernig zu verabschieden, unter dessen Leitung die Sozialraumbüros 2011 erst als Modellprojekt in Alt-Saarbrücken und im Unteren Malstatt und dann in allen Stadtteilen eingerichtet wurden. Angelika Schallenberg, bis dato Geschäftsführerin der Saarbrücker Lebenshilfe, wird im März seine Nachfolge antreten.

Armin Weppernig übergibt die Leitung des Jugendamtes des Regionalverbandes am 1. März 2023 an Angelika Schallenberg. Foto: Stephan Hett/Regionalverband/Stephan Hett

Viele Rädchen greifen bei der Jugendhilfe ineinander

Gekommen waren auch Regionalverbandspräsident Peter Gillo (SPD) und die Bildungsdezernentin der Landeshauptstadt, Sabine Dengel (parteilos). Nicht zuletzt, um die Bedeutung der präventiven Jugendhilfe zu betonen, die sich schon lange nicht mehr nur um Einzelfälle dreht, sondern schon einzugreifen versucht, bevor das Kind in den Brunnen gefallen, sprich akut gefährdet ist. Und um sich auch ein bisschen selbst für die gute Zusammenarbeit zwischen Regionalverband und Stadt zu loben. Denn bei der Jugendhilfe müssen viele Rädchen ineinander greifen. Zuständigkeiten sind zuweilen kompliziert.

Und so hob Weppernig in seiner Bilanz der „sozialräumlichen“ Jugendhilfe, die auf dezentrale Anlaufstellen direkt im Viertel setzt, ebenfalls die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Helfer und Helferinnen hervor. Man habe es „durch ganz kurze Wege“ in den Büros geschafft, die Hürden zu senken und dadurch die Qualität und Wirksamkeit der Jugendhilfe „entscheidend zu verbessern“, so der Jugendamtsleiter. Das sei auch durch die wissenschaftliche Begleitung der Pilotprojekte belegt. So konnten die Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung durch die dezentrale, teils aufsuchende Jugendarbeit gesenkt werden. Weil man mehr Menschen erreiche.

Sozialraumbüros als Schnittstelle für weitere Hilfe

Die Sozialraumbüros werben mit „offenen Türen“, leisten Hilfe zur Selbsthilfe, machen Eltern und Kindern/Jugendlichen selbst Angebote. Und wichtiger noch: Sie wissen, wo es weitere Hilfen gibt. Zum Beispiel in den vielen Gemeinwesenprojekten, den Schulen und Kitas, den Vereinen. Im Bedarfsfall gibt es Erziehungshilfe innerhalb und außerhalb der Familie, Beratungen sind niedrigschwellig und ohne lange Wartezeiten. Relativ neu sei die Erziehungsberatung, die nun auch zu festen Zeiten in Kitas angeboten werde, erläuterte Gillo. Insgesamt 11 Millionen Euro gibt der Regionalverband in diesem Jahr für diese Sozialraum orientierte Jugendhilfe aus. Insgesamt wurden im Jahr 2022 über 1400 Eltern in neun solcher Büros beraten.