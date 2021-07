Verbot von Einweg-Plastik : Holzschalen statt Plastikteller: Gastronomen stellen um

Der „To-Go“-Trend hat sich während der Pandemie noch verstärkt. Das Müllaufkommen durch Einweg-Behälter wie beschichtete Papp-Becher und Deckel, Styropor-Boxen oder Plastikbesteck auch. Das soll sich durch das Enweg-Plastik-Verbot nun ändern. Foto: dpa/Gregor Fischer

Saarbrücken Europaweit gilt jetzt ein Verbot von Einweg-Plastik, das bis 2023 noch verschärft werden wird. Wie hat sich die Saarbrücker Gastronomie darauf eingestellt? Wie werden Speisen zum Mitnehmen jetzt verpackt? Wir haben uns umgehört.

Es ist Mittagspause und gleich geht er wieder los, der Sturm auf die Imbissstände, Backwaren-Händler, Metzgereien und Schnell-Restaurants in der Saarbrücker Innenstadt und anderswo. „To go“, also zum Mitnehmen, wollen viele ihr Essen verpackt haben, gerade in Corona-Zeiten. Alu-Schalen, Styropor-Boxen, Plastik-Besteck und -Rührstäbchen, Becher mit Plastikdeckeln, beschichtete Papp-Teller – am Ende des Tages sind die Mülleimer voll davon – und die Umwelt wieder mehr belastet.

Deshalb sind seit 3. Juli viele dieser Einwegplastik-Produkte, selbst so genanntes „Bio-Plastik“ aus bio-basierten oder biologisch abbaubaren Kunststoffen verboten. Und zwar europaweit, in einem ersten Schritt. Wie haben sich Saarbrücker Gastonomen und Imbiss-Anbieter darauf eingestellt?, wollte die SZ wissen.

Info Kunststoffabfälle steigen immer weiter Jede Stunde werden allein in Deutschland rund 320 000 Einweg-Becher für heiße Getränke in Deutschland verbraucht schreibt das Bundesumweltministerium auf seiner Internetseite. 2017 wurden mehr als 346 000 Tonnen Einweggeschirr und To-go-Verpackungen weggeworfen, ergab eine Erhebung der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung. Die Menge der Kunststoffabfälle insgesamt stieg laut Umweltbundesamt zwischen 2015 und 2017 um 3,9 Prozent auf 6,15 Millionen Tonnen – ein Höchststand. 450 Jahre hält sich eine Plastikflasche, 50 Jahre ein Kaffeebecher, 20 Jahre eine Plastiktüte. Ab 2023 werden Caterer, Lieferdienste und Restaurants verpflichtet, auch Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anzubieten. Ausnahmen gibt es für kleine Betriebe, die auch in mitgebrachte Behälter abfüllen können.

Noch nie vom Plastik-Verbot gehört

„Ich habe keine Ahnung von dieser neuen Regelung“, sagt Öz Gercek, der das Kebabhaus in der Eisenbahnstraße führt. Hinter ihm stapeln sich Aluschalen und Styroporboxen in allen Größen. Letztere darf er nur noch verwenden, bis sie aufgebraucht sind. Aber auch das ist Gercek nicht bekannt. Ungläubig fragt er, wie er seine Speisen denn verpacken solle. Ahnungslos in dieser Angelegenheit sind auch Umut Gümüs und Iftikar Achmad vom Arian Grill am Parkdeck gegenüber des Rathauses in St. Johann. „Von diesem Verbot höre ich zum ersten Mal. Was ist denn erlaubt?“, fragt Umut Gümus. Auch hier herrscht ungläubige Ratlosigkeit.

Umut Gümüs (links) und Ifikahar Achmad vom Arian Grill am Parkdeck neben dem Rathaus in St. Johann. Foto: Esther Brenner

Weiter geht’s in die Kaltenbachstraße am St. Johanner Markt, wegen ihrer hohen Dichte an Verkaufsständen auch als „Fressgasse“ bekannt. Dort sind die Gastronomen, die wir fragen, besser informiert – und vorbereitet. „Das Verbot ist ganz in unserem Sinne und gehört zu unserem Konzept“, sagt Christian Jung von der Kalinski Wurstwirtschaft. Zwar habe man aufgrund der Corona-Pandemie viel mehr zum Mitnehmen verpacken müssen und auch Aluschalen in Gebrauch. Doch Einweg-Müll werde schon jetzt vermieden, wo es geht, so Jung. Das Kalinski hat bereits kompostierbare, ökologisch verträgliche Boxen bestellt. „Für unsere Pommes-Gerichte mit Soße ist das aber eine Herausforderung“, gibt Jung zu.

Christian Jung in der Kalinski Wurstwirtschaft am St. Johanner Markt vor diversen Verpackungen. Das Kalinski legt großen Wert auf ökologisch verträgliche To-Go-Behältnisse. Foto: Esther Brenner

Gegenüber, im Fresh Tea Shop, sind ebenfalls umweltverträgliche Becher bestellt. Auch am Pizza- und Pasta-Stand von Ayhan Basar ist man vorbereitet. „Wir steigen auf Besteck und Schalen aus Holz um, und es gibt nur noch Papiertüten“, sagt der Chef. Doch die umweltschädlichen Aluminium-Schalen für die überbackenen Pasta-Gerichte, von denen sein Imbiss im Durchschnitt 60 bis 80 am Tag ausgibt, bleiben. Sie sind bisher – wie die plastikbeschichteten To-Go-Becher – noch erlaubt, auch wenn sie extrem viel Energie bei der Herstellung verbrauchen, dafür aber voll recyclingfähig sind.

Ayhan Basar (rechts), hier mit seinem Mitarbeiter, verkauft Pizza und Pasta in der Saarbrücker Kaltenbachstraße. Er stellt auf Holzteller um, bleibt aber auch bei Aluminium-Schalen für die Pasta-Gerichte. Foto: Esther Brenner

Teurere Öko-Verpackung bereits eingepreist

„Fast vier Mal so teuer sind die umweltfreundlichen Verpackungen“, erzählt Basar. Eine Preiserhöhung werde es aber nicht geben. „Die Mehrkosten haben wir bereits im März bei der letzten Preiserhöhung einkalkuliert. Das Verbot ist wichtig für die Umwelt, aber als Selbstständiger geht es mir eben auch an den Geldbeutel“, zeigt sich Basar hin- und hergerissen. Wenn im dritten Schritt 2023 ein Mehrweg-System obligatorisch wird, müsste er eine weitere Person nur zum Spülen einstellen, falls sein Imbiss nicht unter die Ausnahmeregelungen für Kleinbetriebe fällt. Die dürfen dann mitgebrachte Behälter ihrer Kunden befüllen.

Kunden bringen Behälter mit

Im Asia-Imbiss Baan Thai in der Bahnhofstraße stellt eine Kundin drei weiße Plastikboxen auf die Theke. Schon lange bringt sie die selbst mit, wenn sie dort Essen zum Mitnehmen kauft. „Ich bin total genervt von dem ganzen Plastikmüll, gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es noch schlimmer geworden.“ Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. „Ich hoffe, der Imbiss bekommt keinen Ärger, denn womöglich dürfen die das gar nicht in mitgebrachte Boxen füllen“, befürchtet sie. Tatsächlich ist dies grundsätzlich möglich nach geltendem Lebensmittelrecht, das strenge Hygienevorschriften macht. Spätestens 2023 soll das Mitbringen von Mehrweg-Behältern ohnehin gefördert werden.

Lesen Sie auch Meinung : Nachhaltigkeit geht vor Bequemlicheit