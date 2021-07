Neues Gesetz untersagt Herstellung : Welche Einwegartikel aus Kunststoff jetzt verboten sind

Die Herstellung zahlreicher Einweg-Plastik-Produkte ist seit Samstag verboten. Bestehende Bestände können jedoch noch verwendet werden. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Saarbrücken Ein italienischer Salat aus der Pizzeria im Plastikteller, ein Döner mit Pommes in einer Einwegbox und einen Coffee-To-Go im Styroporbecher – wenn es schnell gehen muss, greifen Verbraucher gerne zu Einwegverpackungen.

Von Marko Völke

Die Abfallberge steigen jedoch permanent an. So haben sich in den vergangenen 25 Jahren die Behältnisse für Take-Away aus Kunststoff verdoppelt. Im Jahr 2019 waren allein im Saarland geschätzt 1,3 Millionen solcher Kunststoff-Produkte im Umlauf, wie das saarländische Umweltministerium mitteilt. Gerade in Lockdown-Zeiten, in denen die Restaurants und Cafés ohnehin nur einen Außer-Haus-Verkauf anbieten können, dürften diese Einwegprodukte nun noch einen zusätzlichen Boom erlebt haben.

Doch das soll sich nun ändern: Seit Samstag, 3. Juli, ist in Deutschland eine neue Verordnung in Kraft getreten, die mit einer Reihe von Einwegkunststoff-Produkten Schluss macht. Genau genommen seien das sogar zwei neue Gesetze, nämlich die Einwegkunststoff-Verbotsverordnung und die Einwegkunststoff-Kennzeichnungs-Verordnung, erklärt die Verbraucherzentrale (VZ) des Saarlands. Diese Gesetze sollen bewirken, dass weniger Kunststoffabfälle falsch entsorgt werden oder als wilder Müll in der Umwelt landen.

Wie sieht die aktuelle Lage im Saarland aus? Im Saarbrücker Restaurant „Il Giardino“ gibt es zum Beispiel nach Auskünften der Inhaber-Familie D'Anna im beliebten Heimservice-Bereich ohnehin schon nicht viele Einwegkunststoff-Produkte. Allerdings seien die Alternativen aus Bambus teurer. Und auch der Pizza- und Pastastand „Neco’s Bistro“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken setzt auf Papp-Verpackungen für Pizza und für Nudelgerichte auf Aluminiumschalen, deren Auswirkungen auf die Umwelt allerdings ebenfalls negativ sind. Das Plastik- oder Holzbesteck ist nur zum Verzehr vor Ort vorgesehen. Andere von der SZ befragten Schnellimbisse erklärten, dass sie sich erst noch genau über die Neuregelung informieren müssten.

Fest steht: Gegenstände aus Plastik wie Besteck, Rührstäbchen, die unter anderem für Heißgetränke verwendet werden, Teller, Schalen und Trinkhalme dürfen laut der Verordnung nicht mehr hergestellt werden. „Außerdem verboten sind Lebensmittel- und Getränkebehälter aus expandiertem Polystyrol, also Styropor“, ergänzt die VZ Saarland. Und das saarländische Umweltministerium ergänzt, dass das Verbot die erstmalige Bereitstellung der Einwegkunststoff-Produkte betrifft. „Für ‚Altbestände‘ bedeutet dies, dass ein Abverkauf bereits in Verkehr gebrachter Produkte durch die Vertreiber über den 3. Juli 2021 hinaus möglich ist.“

Daneben gibt es andere Einwegprodukte, die zwar nicht verboten werden, aber laut Kennzeichnungs-Verordnung muss jetzt auf ihrer Verpackung darauf hingewiesen werden, dass sie Kunststoffe enthalten und wie sie deshalb zu entsorgen sind. Dazu gehören neben Einweg-Getränkebechern aus Papier mit Kunststoff-Beschichtung übrigens auch Damenhygiene-Artikel wie Binden und Slipeinlagen sowie Tampons und deren Applikatoren, Feuchttücher sowie Zigarettenfilter und Tabakprodukte mit Filtern. Und das oben beschriebene Herstellungs-Verbot umfasst neben Plastikgeschirr & Co auch kosmetische Wattestäbchen und Luftballonstäbe.

Die Frage nach guten Alternativen zu Einwegprodukten ist jedoch nicht leicht zu beantworten, heißt es bei der VZ Saarland. Nicht für jede Anwendung gebe es eine ökologisch bessere und zugleich bequeme Alternative. „Sogenannte Bio-Kunststoffe, die aus pflanzlichen Rohstoffen statt aus Erdöl hergestellt werden, können von Kompostieranlagen in der Regel nicht gut abgebaut werden“, erklären die Verbraucherschützer. Und Plastik einfach durch Papier zu ersetzen, erhöhe wiederum den Druck auf unsere Wälder, sofern nicht Recyclingmaterial verwendet wird.

„Alternativen zu Plastik sind leider nicht immer ökologisch besser“, erklärt die VZ-Beraterin Theresia Weimar-Ehl. So habe eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung der Verbraucherzentrale des Bundesverbands ergeben, dass auch plastikfreies Einweggeschirr aus Pappe, Palmenblättern oder Zuckerrohr häufig gesundheitsgefährdende Stoffe enthalte. Auch Aluminiumschalen sollten aufgrund des hohen Energieverbrauchs vermieden werden.

Deshalb sei der Verzicht auf Einwegplastik grundsätzlich immer am besten. Die VZ Saar empfiehlt daher den Gastronomie-Betrieben und Verbrauchern, wann immer es möglich ist, Mehrwegprodukte zu verwenden. Ob das Geschirr nun von den Unternehmen bereit gestellt wird oder die Kunden ihr eigenes mitbringen, sei von der Ökobilanz her zunächst nachrangig. Wichtig sei dagegen, dass die Mehrweggefäße so oft wie möglich genutzt werden. „Für ‚To-Go‘-Verpackungen und -Geschirr empfehlen wir den Kunststoff Polypropylen (PP). Er ist leicht, kommt ohne Weichmacher aus und ist auch bei heißen Lebensmitteln stabil“, rät die VZ Saarland.

„Ein Leben ganz ohne Plastik ist keine Lösung, aber die vielen Wegwerfartikel und Einwegverpackungen aus Plastik kann jeder vermeiden“, steht für die Beraterin Theresia Weimar-Ehl fest. So könne man zum Beispiel leicht eine eigene Trinkflasche, einen Becher oder eine Mehrwegdose unterwegs dabei haben und befüllen lassen. Zudem würden Mehrwegsysteme aus Glas oder auch Kunststoff, wie zum Beispiel Joghurt im Mehrwegglas oder Getränke in Mehrwegflaschen, die regional abgefüllt werden, nicht nur den Plastikverbrauch, sondern auch Transportwege einsparen. Und wer nicht auf Trinkhalme verzichten möchte, obwohl diese meistens ohnehin unnötig seien, kann zu wiederverwendbaren Alternativen aus bruchsicherem Glas, Edelstahl oder Silikon greifen, so die VZ Saarland.