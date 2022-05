50 Jahre Kombi-Bad Fechingen : Rotstift-Politikern und Hochwasser standgehalten - 50 Jahre Kombi-Bad Fechingen

im Naturschutzgebiet Woogbachtal liegt seit 1972 das Kombi-Bad Fechingen. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken-Fechingen Das Kombi-Bad in Fechingen hat in 50 Jahren der Rotstift-Politik des Saarbrücker Rathauses und dem Hochwasser stand gehalten. Wie stärkt der Förderverein das Schmuckstück im Woogbachtal in der Zukunft?