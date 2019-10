Bei 276 Arzneimitteln gibt es derzeit Lieferengpässe in Deutschland. In den USA und Großbritannien sei das anders, so die Apothekerkammer . Foto: dpa/Matthias Hiekel

Saarbrücken Die Apothekerkammer Saar warnt: Das Problem des Medikamenten-Engpasses verschärft sich noch. Ersatz-Präparate seien aber vorhanden.

Der Präsident der Saar-Ärztekammer Dr. Josef Mischo, der im Krankenhaus St. Ingbert arbeitet, betonte, dass die Bundesärztekammer ein „Nationales Notfalldepot für lebenswichtige Medikamente“ fordere. Dieses Depot solle bei Engpässen für vier Wochen ausreichenden Vorrat bereithalten. Mischo räumte ein, dass viele Ärzte bei der Verschreibung der Medikamente für die Patienten nicht die Zeit hätten, auf die aktuelle Engpass-Liste des Bfarm zu blicken. So kommen dann die Patienten mit einem Rezept in die Apotheke, auf dem ein Arzneimittel steht, das der Apotheker nicht besorgen kann. Mischo sagte, im Allgemeinen seien die Ersatzpräparate gleichwertig. Allerdings könne es in Einzelfällen zu Unverträglichkeiten wegen Nebenwirkungen durch Zusatzstoffe im Ersatzmedikament kommen. Für die Haus- und Fachärzte sei es ärgerlich, nach den Alternativ-Arzneimitteln zu suchen, da es Zeit und Arbeit koste, sagte Mischo. „Als Ärzte sind wir sehr unglücklich mit der Situation“, sagte der Ärztekammer-Präsident. Die Politik müsse den Pharmafirmen Vorgaben machen, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet werde, betonte Mischo. Eine kurzfristige Entspannung der Engpass-Situation ist für den Chefarzt und Sanitätsrat jedoch nicht in Sicht.

Einblicke in jüdisches Leben : Was die Jüdischen Film- und Kulturtage bieten

Dennoch sollten aufgeklärte Patienten nach Ansicht von Verbraucherschützern auch selbst auf die Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte schauen. Denn in der dortigen Liste der Lieferengpässe gibt es ständig Bewegung. So werden nicht nur Medikamente neu aufgenommen, sondern es wird auch die erfreuliche Nachricht verkündet, dass der Engpass für bestimmte Produkte beendet sein wird. So ist demnach ab November, also am Samstag, das äußerst gängige Schmerzmedikament Ibuflam 800 mg Retardtabletten wieder auf dem Markt zu haben. Dagegen müssen Patienten, die auf menschlische Immunglubuline (Antikörper) des Produkts Kiovig 100mg/ml Infusionslösung angewiesen sind, noch bis zum März 2021 ausharren.