Ärger vorprogrammiert Riegelsberg setzt Fahrradkonzept um, Parken wird schwieriger

Die Gemeinde Riegelsberg will „fahrradfreundlicher“ werden und hat deshalb ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Maik Schwarnweber vom Büro für Mobilitätsberatung und Moderation aus dem pfälzischen Wasserliesch hatte das Konzept vorigen November im Gemeinderat vorgestellt und 66 Maßnahmen vorgeschlagen, die das Fahrradfahren in Riegelsberg und Walpershofen sicherer machen sollen (die Saarbrücker Zeitung berichtete).