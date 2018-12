Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos haben am Montagabend Häuser in Wehrden und Völklingen auf der Suche nach einer entführten Prostituierten vom Saarbrücker Straßenstrich durchsucht. Die Frau wurde am Samstagabend gegen 22.30 Uhr an der Dudweiler Landstraße in ein Auto gezerrt, das danach wegfuhr. Seitdem ist die Frau verschwunden. Anhand von Augenzeugenberichten konnte der zwar Wagen identifiziert und mehrere Adressen ermittelt werden, nach Angaben von Polizeipressesprecher Stephan Laßotta waren die Hausdurchsuchungen aber erfolglos.

Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos haben am Montagabend Häuser in Wehrden und Völklingen auf der Suche nach einer entführten Prostituierten vom Saarbrücker Straßenstrich durchsucht. Die Frau wurde am Samstagabend gegen 22.30 Uhr an der Dudweiler Landstraße in ein Auto gezerrt, das danach wegfuhr. Seitdem ist die Frau verschwunden. Anhand von Augenzeugenberichten konnte der zwar Wagen identifiziert und mehrere Adressen ermittelt werden, nach Angaben von Polizeipressesprecher Stephan Laßotta waren die Hausdurchsuchungen aber erfolglos. weniger