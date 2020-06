Kostenpflichtiger Inhalt: Der Nachtragshaushalt steht : Saarland gibt 2,1 Milliarden Euro aus (aktualisiert)

Saarbrücken Am Montag hat die saarländische Landesregierung im Rahmen ihrer Klausurtagung das „Zukunftspaket Saar“ in Höhe von 2,1 Milliarden Euro beschlossen. Es soll das Land aus der Corona-Krise führen.

Die saarländische Landesregierung hat bei einer Klausurtagung in Spiesen-Elversberg wegen der Corona-Krise einen Nachtragshaushalt beschlossen. Insgesamt will die große Koalition aus SPD und CDU für dieses und die beiden kommenden Jahre 2,1 Milliarden Euro ausgeben. Das zusätzliche Haushaltsgeld soll dazu da sein, um Finanzlöcher zu stopfen, - aber auch, um Impulse zu setzen. Ein historischer Nachtragshaushalt. Das „Zukunftspaket Saar“, wie es die Landesregierung nennt, sieht Investitionen in die Themenschwerpunkte Gesundheit, digitale Bildung, Forschung und Innovation sowie Rettungsschirme für Kommunen und Vereine vor. „Mit dieser einzigartigen Summe mildern wir nicht nur die Folgen der Corona-Krise ab, sondern pushen unser Land mit einem umfassenden Modernisierungsschub auch deutlich nach vorne“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans. „Wir helfen damit Kommunen, Unternehmen, Vereinen, Kulturschaffenden und sozial Bedürftigen im Saarland mit mehr als einer halben Milliarde Euro, die pandemiebedingten Einbußen zu lindern und investieren gleichzeitig in die Zukunft: in unser Gesundheitssystem, in Forschung und Entwicklung, in die digitale Infrastruktur, die Digitalisierung der Landes- und Kommunalverwaltungen und nicht zuletzt in die Digitalisierung unserer Schulen.“ Gerade die Pandemie habe gezeigt, dass „wir einen Quantensprung bei der digitalen Bildung brauchen. Deshalb werden wir hierfür in den kommenden zwei Jahren unter anderem jede Schülerin und jeden Schüler mit einem Tablet ausstatten“. Die Corona-Krise habe gewaltige Auswirkungen auf das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben im Land. Etwa eine Milliarde Euro Kosten hat sie nach SZ-Infos bisher im Land und in den Kommunen verursacht: Ausgefallene Steuereinnahmen, Kosten für Rettungsschirme, Kita-Beiträge, Testcenter, Tests. Ein gewaltiger Kostenberg. „Ebenso gewaltig ist nun unsere Antwort: Noch nie wurde in so kurzer Zeit so viel in unser Land investiert“, sagte Hans. Seine Stellvertreterin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), erklärte: „Das Motto lautet Innovation, wirtschaftliche Stärke und beste Bildung für alle. Schnelles Internet auch auf dem Land, digitale Bildung für das 21. Jahrhundert, starke Städte und Gemeinden, Mobilität der Zukunft und eine Wirtschaft und Industrie, die auch in zehn Jahren noch gut bezahlte Arbeitsplätze schafft. Das ist ein Paket für den Industriearbeiter wie für unsere Kinder, für den Erhalt, dessen was uns lieb ist, wie für den Aufbruch in eine gute Zukunft.“

Wie und wo welche Gelder genau hinlaufen, hat die Landesregierung bisher noch nicht mitgeteilt. Das will sie erst an diesem Dienstag auf einer Pressekonferenz aufschlüsseln. Nach SZ-Informationen fließen fast 400 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren aus den Landeskassen in die 52 Saar-Kommunen. Teils über den kommunalen Finanzausgleich, teils als Kostenausgleich für die Unterkunft von sozial Schwachen. Dazu hat die Große Koalition bereits in der vergangenen Woche in Berlin angekündigt, Teile der Sozialkosten der Kommunen zu zahlen. Und zwar dauerhaft: In Zukunft übernimmt der Bund demnach bis zu 75 Prozent der Wohnungskosten für Hartz-IV-Empfänger - und nicht 50 Prozent wie bisher. Das bringt den Saar-Kommunen etwa 56 Millionen Euro pro Jahr aus Berlin, wie die Bertelsmannstiftung durchgerechnet hat (wir berichteten). Mit den zusätzlichen 400 Millionen Euro vom Land sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, genehmigungsfähige Haushalte vorzulegen. Sie leiden massiv unter der Coronakrise. Ihre wichtigste Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Die Steuerschätzung des Saar-Finanzministeriums ging Mitte Mai für das laufende Jahr von einem Minus von 165 Millionen Euro für die saarländischen Kommunen aus. Und fürs Land von etwa 540 Millionen Euro. Der Bund hatte vergangene Woche bereits zugesichert, die Gewerbesteuer-Ausfälle der Kommunen im Jahr 2020 als Corona-Nothilfe zu übernehmen. 2021 rechnet das Saar-Finanzministerium mit 90 Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen. Alles wegen Corona. Dazu kommt, dass die Kommunen trotz des Saarlandpaktes aus Vor-Corona-Zeiten mit einer hohen Schuldenlast zu kämpfen haben. Mit etwa einer Milliarde Euro Kassenkrediten stehen sie bei den Banken in der Kreide. Schulden, die vor allem bei steigenden Zinsen zur ganz großen Last werden könnten. Im Saarlandpakt haben die Kommunen sich verpflichtet, die Verbindlichkeiten in den kommenden 45 Jahren abzutragen. Dazu gibt es einen Tilgungsplan. Verstoßen Kommunen dagegen, bekommen sie weniger Geld für Investitionen von der Landesregierung aus dem Saarlandpakt-Topf.

200 Millionen Euro sollen laut SZ-Infos in den Strukturwandel laufen. Wobei ein Teil des Geldes den Firmen als Bürgschaft zu Gute kommen soll. Etwa ein Viertel soll auch als echte Finanzhilfe laufen.

Besonders hart unter der Krise haben die Krankenhäuser gelitten. Sie mussten in Ausrüstung wie Beatmungsgeräte investieren. Gleichzeitig durften sie nicht alle Betten belegen, was zu Einnahmeverlusten geführt hat. Mit 125 Millionen Euro will das Saarland laut SZ-Infos die 26 Kliniken unterstützen. Auch der Bund hatte vergangene Woche in sein Notfallpaket geschrieben, dass die Kliniken investieren sollen. Dazu gibt der Bund drei Milliarden Euro. Für das Saarland sind das 36 Millionen Euro. Diese Förderung ist an eine Ko-Finanzierung in gleicher Höhe gekoppelt. Bei der Bundeshilfe muss das Land aufdoppeln. Daher können die Saar-Kliniken mit 72 Millionen Euro aus dem Bundestopf rechnen. Die 125 Millionen aus Landesmitteln kämen da noch oben drauf.

Weitere 100 Millionen Euro will die Landesregierung laut SZ-Infos bis 2022 in den Breitbandausbau im Saarland investieren. Schnellstes Gigabit-Internet in jedem Dorf ist das Ziel. Die Digitalisierung der Kommunen und Landesverwaltung unterstützte die Koalition jeweils mit 17 Millionen Euro. Eine bessere digitale Infrastruktur wollen sie aufbauen. Auf dass Bürger demnächst ihren Pass online beantragen können. Der Bund hat in seinem Hilfspaket für die Digitalisierung der Verwaltungen drei Milliarden zur Verfügung gestellt. Das wären rund 35 Millionen Euro für das Saarland.