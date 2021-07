Konzeptläden und Pop-up-Stores? : Land kämpft gegen Leerstand in Innenstädten

Saarbrücken Mit dem Ende des Lockdowns zieht es zwar wieder mehr Menschen in die Stadtzentren. Doch das Vorkrisen-Niveau ist noch lange nicht erreicht. Der Ruf nach neuen Konzepten wird lauter.

In vielen Bundesländern wurden daher seit Beginn der Corona-Pandemie verschiedene Programme zur Stärkung der Innenstädte aufgelegt. „In Bremen mietet die landeseigene WFB Wirtschaftsförderung eine begrenzte Anzahl von leerstehenden Ladenlokalen an und stellt diese Flächen im Rahmen eines Wettbewerbes Gründern mietfrei zur Verfügung“, berichtet Reinhard Bläs vom Saarländischen Städte- und Gemeindetag (SSGT). In Nordrhein-Westfalen gebe es ebenfalls Konzept- oder Pop-up-Läden. „Auch der SSGT erachtet die vorübergehende Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen zur Stärkung der Stadt- und Ortszentren für die Entwicklung von neuen Konzepten als sinnvoll an“, sagt Bläs. Voraussetzung für eine Umsetzung im Saarland sei allerdings, dass Bund und Land entsprechende Zuschussprogramme auflegen, um die Kommunen finanziell zu unterstützen.

Die saarländische Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert die Landes- und Kommunalpolitik zur Einrichtung von Bündnissen für die Innenstädte auf. Eine entsprechende Resolution unter dem Leitmotiv „Zukunft Innenstadt – gemeinsam gestalten“ wurde am Mittwoch von der Vollversammlung der IHK verabschiedet. Solche Kooperationen müssten das Ziel verfolgen, „den Erlebnischarakter der Innenstädte zu stärken“. Die Landesregierung solle zudem ein „Sonderprogramm zur finanziellen Förderung der Innenstädte“ auflegen, so die Forderung der IHK.

„Die Corona-Pandemie hat kräftig an der Vitalität unserer Innenstädte gezehrt und die ohnehin schon bestehenden strukturellen Herausforderungen nochmals erheblich verschärft“, sagt IHK-Präsident Hanno Dornseifer. Zwar kämen mit dem Ende des Lockdowns wieder mehr Kunden in die Läden, doch das allein reiche nicht aus. „Damit die Innenstädte wieder zur alten Stärke finden, müssen sie sich daher komplett neu erfinden.“ Dazu seien „frische Ansätze, weitere Protagonisten und ein neues Bewusstsein“ notwenig, fordert Dornseifer.

Projekte wie in Bremen sind nach Aussage von HDE-Hauptgeschäftsführer Schulz aber nichts Neues. „Wir haben schon 2017 entsprechende Konzepte an die Kanzlerin und das Wirtschaftsministerium geschickt“, sagt er. Die Gemeinde Losheim am See habe beispielsweise vor einiger Zeit eine Mietunterstützung für Unternehmer gewährt. „An ähnlichen Konzepten arbeiten wir mit weiteren Partnern“, berichtet Schulz. Federführend sei hier das Wirtschaftsministerium, wobei es mehrere Phasen und verschiedene Fördermodelle gebe.