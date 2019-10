Saarbrücken Jetzt könnte es endlich eine Einigung im Tarifstreit um mehr Lohn für die Busfahrer der kommunalen Verkehrsbetriebe im Saarland geben. Beide Seite wollen offenbar eine schnelle Lösung.

Am Montagmorgen haben die Tarifverhandlungen für die rund 1000 Beschäftigten der kommunalen Verkehrsunternehmen begonnen. Ein Abschluss würde das ersehnte Ende des seit drei Wochen andauernden Busfahrerstreiks bringen, der den Busverkehr in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen und Saarlouis fast zum Erliegen gebracht hat. Verdi-Verhandlungsführer Christian Umlauf ist nach eigenen Worten optimistisch, dass es zu einer Einigung kommen kann. Allerdings seien noch einige Punkte zu klären und die angesetzte Verhandlungsdauer von drei Stunden möglicherweise zu kurz, um den endgültigen Durchbruch zu erzielen, sagte der Gewerkschafter. Sollte aber eine Einigung gelingen, werde unmittelbar anschließend die Urabstimmung eingeleitet, kündigte Umlauf an. In diesem Fall wären die Busse spätestens am Mittwoch wieder auf der Strecke, sagte er.