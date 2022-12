Mittlerweile liegt eine Anzeige vor : Brauhof Saar plötzlich verschwunden: Kunden haben noch Gutscheine übrig – was sie nun tun sollten

Foto: Matthias Zimmermann (hgn)

Saarbrücken Der Brauhof Saar ist in Saarbrücken auf einmal von der Bildfläche verschwunden. Dabei besitzen offensichtlich noch einige Kunden Gutscheine für Braukurse. Was die Verbraucherzentrale in diesem Fall rät.