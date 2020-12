St. Ingbert Für Hubert Wagner geht die Ära Stadtwerke in St. Ingbert zu Ende, für die er seit 1986 gearbeitet hat. Doch die St. Ingberter Bäder dulden noch keinen Ruhestand.

„Ein Stadtwerk muss ein Gesicht haben.“ Das war immer der Leitspruch von Hubert Wagner. Bislang betonte der Geschäftsführer der Stadtwerke und der Bäderbetriebsgesellschaft in St. Ingbert so die Nähe des kommunalen Versorgers und Dienstleiter zu seinen Kunden. Doch das gilt auch für Wagner selbst, war er doch jahrzehntelang das Gesicht der Stadtwerke. Und das wird ab dem neuen Jahr in den Hintergrund treten. Denn bekanntlich räumt der bisherige Stadtwerke-Chef aus Altersgründen seinen Platz für den Nachfolger Jürgen Bach, der künftig die Geschäfte der Biosphären Stadtwerke führen wird ( wir berichteten) .

Die reduzierte Arbeitszeit wird Wagner aber nicht nur am Schreibtisch verbringen, sondern als Baustellenmanager auch vor Ort im „blau“. Denn dort gibt es viel zu tun. „ In den kommenden Wochen müssen auch zeitlich ehrgeizige Planungen umgesetzt werden und auch die Qualität soll stimmen, das sind wir unseren vielen Stammgästen schuldig.“ Für den Umbau des Hallenbades im „blau“ stünde derzeit die letzten Planung an und die Ausschreibung für die Umbauten laufen. Aktuell fordert zudem die Corona-Lage den Bauherrn Wagner. „Die Baukonjunktur läuft momentan so gut, dass kaum Handwerker zu finden sind und sich Materiallieferungen verzögern. Für den Rohbau im Freibad werden beispielsweise eine Elektrofirma und ein Dachdecker benötigt, die kaum zu bekommen sind.“ Zu alledem dränge die Zeit. Schon Ende Januar sollen diese Arbeiten fertig sein. Parallel zu den aktuellen Arbeiten laufe auch schon die Ausschreibung für das neue Leerschwimmbecken, das auf dem Gelände des „blau“ entstehen wird. „zum Glück ist inzwischen die neue Doppelrutsche für unsere Wasserwelt beauftragt.“ Aber auch deren Bau sei kein Kinkerlitzchen. Die neue Rutsche muss an die an das bestehende Hallenbad angepasst werden. Generell seien Baumaßnahme im St. Ingberter Schwimmbad anspruchsvoll – allein schon wegen dessen Lage. „Der Standort ist halt eng begrenzt“, so Wagner. „Trotzdem haben wir gute Lösungen gefunden, die baulich zwar am schwierigsten, für den Betrieb letzten Endes am sinnvollsten sind.“