In Blieskastel beginnt eine neue Ära : In der Barockstadt geht es jetzt richtig los

Auf unserem Bild (von links) beim ersten offiziellen Spatenstich zur Ortsumgehung Altstadt-Ost in Blieskastel: Torsten Ebel, Landesbetrieb für Straßenbau, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, Thorsten Brückelmeier, Peter Gross Bau, und Bürgermeister Bernd Hertzler. Foto: Hans Hurth

Blieskastel Erster offizieller Spatenstich in der Innenstadt von Blieskastel mit vielen Details rund um die Großbaustelle. Bauzeit: zehn Monate.

Eine Erlösung. Und dazu schien auch noch die Sonne. Vor einem großen Bagger, der ganze Arbeit leisten will. Genau so wie der Bautrupp, der hier nun richtig loslegt, parallel zum Bliestal-Freizeitweg.

Freitagmorgen, 11 Uhr am Freizeitweg in der Barockstadt. Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger war erschienen, ebenso Bürgermeister Bernd Hertzler, Torsten Ebel, der stellvertretende Leiter des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) sowie Thorsten Brückelmeier vom St. Ingberter Unternehmen Peter Gross Bau, dem hier die technische Leitung obliegt.

Info Der Freizeitweg bleibt durchgängig nutzbar In allen acht Bauphasen, in denen das Baufeld bis an den Bliestal-Freizeitweg heranreicht, werden am Rand des Weges mobile, ein Meter hohe Bauzaun-Elemente aufgestellt. Dabei muss laut Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) zwingend sichergestellt sein, dass immer mindestens eineinhalb Meter Breite als Gehweg verbleiben. Die Radfahrer werden aus beiden Richtungen durch entsprechende Beschilderung zum Absteigen aufgefordert. Die Durchgängigkeit ist während der gesamten Bauzeit gegeben, so der LfS. Allerdings teilweise mit der Einschränkung, dass Radler absteigen und ihren Drahtesel im direkten Umfeld der Baumaßnahme schieben müssen. Die Einkaufsmärkte sowie die anliegenden Gebäude werden ebenfalls immer erreichbar sein, heißt es dazu abschließend.

Die Erlösung kam in zweifacher Hinsicht daher: Zum einen konnte man seit langer Zeit mal wieder einen Außentermin wahrnehmen, wenn auch mit Maskerade. Auch die Ministerin zeigte sich darüber alles andere als unglücklich. Zum anderen erfolgte nun der offizielle erste Spatenstich zum im vergangenen Jahr verschobenen Tiefbauprojekt, das gewaltige Veränderungen in der Innenstadt von Blieskastel nach sich ziehen wird. Stichwort: Ortsumgehung Altstadt-Ost. Wie mehrfach berichtet, wird die Landstraße 113 verlegt. Die näheren Ausführungen dazu machte Torsten Ebel:

Die L 113 stellt innerhalb des Saarpfalz-Kreises die Verbindung von Neunkirchen über Kirkel nach Blieskastel dar. Sie hat mit einer Verkehrsbelastung von 9900 Fahrzeugen in 24 Stunden (3,9 Prozent Lkw-Anteil) eine große Bedeutung unter anderem für alle (Berufs-)Pendler. Ziel der Maßnahme ist es, den Verkehr aus der Innenstadt von Blieskastel durch eine Ortsumgehungsstraße zu verlagern. So soll nicht nur der innerstädtische Bereich vom motorisierten Verkehr entlastet werden, die durch die Trassenführung neu gewonnenen innerstädtischen Flächen stehen für neue Bebauung zur Verfügung (wir berichteten ausführlich).

Die bisherigen Baumaßnahmen im Umfeld, nämlich der Bau des Kreisverkehrsplatzes und die Erneuerung der B 423 durch die Bliesaue zwischen Webenheim und Blieskastel in nächster Nähe, dienten hauptsächlich der Steigerung der Leistungsfähigkeit der B 423. Bereits bei der Umsetzung dieser Vorhaben wurde die Verlegung der L 113 berücksichtigt. So wurde etwa der damalige Kreuzungspunkt Bahnhofstraße/Zweibrücker Straße in Richtung der Bliesaue verschoben, um so den Bau der Umgehungsstraße mit einer optimalen Anbindung zu ermöglichen.

Was in den kommenden zehn Monaten geschehen soll, erläuterte Torsten Ebel wie folgt: Die L 113 wird auf einer Länge von rund 440 Metern neu trassiert, die sogenannte „erweitere Umgehung“ im Bereich der Florianstraße auf einer Länge von rund 215 Metern neu gebaut. Die nun begonnene Maßnahme umfasst insgesamt acht Bauabschnitte. Im aktuellen Baubabschnitt wird gerade der Ersatzparkplatz am Freizeitzentrum hergestellt. 80 Stellplätze wird es hier geben. Zusätzlich wird im ersten Bauabschnitt in der Florianstraße mit den notwendigen Kanalbauarbeiten zur Sicherstellung der Straßenentwässerung begonnen.

Der eigentliche Hauptabschnitt, der die Straßenbauarbeiten beinhaltet, beginnt, wenn das Wetter mitspielt, in ein bis zwei Wochen – mit den Arbeiten an der Trasse der sogenannten „erweiterten Umgehung“ im Bereich der Florianstraße. Im weiteren Verlauf wird der Anschluss der „erweiterten Umgehung“ an die bestehende Florianstraße samt Herstellung einer neuen Zufahrt Nord realisiert. Phase 3 umfasst den Bau des nördlichen Teils der „L113 neu“ und den Bau von Zweidrittel des Kreisverkehrs bei den Biosphären-Stadtwerken Bliestal. Der abschnittsweise Bau des Kreisels ist notwendig, damit der Verkehr weiter fließen kann. In der 4. Bauphase wird dann der Kreisverkehr bei den Stadtwerken komplettiert und die neue Stichstraße zwischen dem Kreisel und der L 113 „Bliesgaustraße hergestellt.

In Phase 5 wiederum erfolgt der Bau des südlichen Teils der L 113. Bauphase 6 deckt dann die Herstellung des größten Teils des Anschlusses der „L113 neu“ an den bestehenden Kreisverkehr in Höhe Rathaus ab. In Phase 7 wird der Anschluss der „L113 neu“ an den Kreisverkehr komplettiert. Zudem werden der Gehweg hin zur Bahnhofstraße und eine Querungshilfe neu gebaut. Phase 8 bildet den Abschluss der Gesamtmaßnahme. Hier wird dann der Ersatzparkplatz am Freizeitzentrum zurückgebaut. Ende November 2021 soll alles fertig sein. Man sei guter Dinge, so Ebel, dass dies gelingt. Gesamtkosten: 3,5 Millionen Euro. Davon trägt das Land 53 Prozent, die Stadt Blieskastel 45 Prozent. Der Rest entfällt auf den Bund und das städtische Abwasserwerk.

Was die vielen Stellplätze angeht, die wegfallen werden, so sprach Bürgermeister Hertzler von der Dringlichkeit eines Parkhauses. Auf die Frage unserer Zeitung, ob da konkret schon ein Investor in Sicht sei, oder ob bereits hierfür konkrete Pläne in der Schublade schlummern, meinte er, dass man sich im Rathaus darum noch nicht gekümmert habe.

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen.“ Mit diesem Zitat des Kultautors Antoine de Saint-Exupery (“Der kleine Prinz“) schaute Bürgermeister Hertzler frohgemut in die innerstädtische Zukunft.

Die Altstadt, so seine weiteren Ausführungen, solle „vom fließenden Verkehr entlastet werden und somit ein lebenswerter und besuchenswerter Ort bleiben. Das ist gut für alle jetzigen und künftigen Anwohner und Gewerbetreibenden, da bin ich mir sicher. Wir legen den Grundstein für eine lebens- und liebenswerte Altstadt. Wir gewinnen dadurch Fläche zurück, die wir für städtebauliche Zwecke und Entwicklungen gut nutzen können.“