Gemeinderat Spiesen-Elversberg : Schranke am Galgenbergturm soll Raser bremsen

Das Gebiet rund um den Galgenbergturm wird neu gestaltet. Foto: Elke Jacobi

Spiesen-Elversberg Es bleibt ein großes Thema, auch wenn es die Menschen in Elversberg vornehmlich in der warmen Jahreszeit beschäftigt: die Belästigungen und Verunreinigungen rund um den Galgenbergturm. In den Sommermonaten sehen die Anwohner vor allem der Friedrichstraße ihre Straße öfter mal zur Rennstrecke mutiert.