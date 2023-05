Nicht nur Brauer Dominik Franz ist glücklich Väter und Familien zieht es zum Weiherfest

Heiligenwald · An diesem Wochenende findet das Weiherfest von Vereinen und Waldhaus am Itzenplitzer Weiher seine Fortsetzung. Die Premiere an Christi Himmelfahrt war absolut geglückt.

18.05.2023, 14:49 Uhr

Schon am frühen Vormittag von Christi Himmelfahrt war der kleine Festplatz vor dem Waldhaus am Itzenplitzer Weiher gut gefüllt. Foto: Heike Jungmann

25 Kilogramm getrocknete Erbsen, eine ordentliche Portion Lauch, Zwiebeln und geräucherter Speck – das ganze Rezept will Dirk Rauguth allerdings nicht verraten. Er ist einer der Männer, die seit sechs Uhr früh die Erbsensuppe der Reservistenkameradschaft Heiligenwald rühren, damit nichts anbrennt. Die Kameraden haben schließlich etwas zu verteidigen, nämlich den guten Ruf ihres deftigen Eintopfs.