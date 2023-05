Weiherfest an Christi Himmelfahrt Premiere am Itzenplitzer Weiher – Drei Tage volles Programm

Vor Premieren ist die Gefühlswelt der Veranstalter meist die gleiche: Vorfreude, in die sich eine Portion Anspannung schleicht. So ergeht es auch den Organisatoren des mehrtägigen Weiherfestes am Waldhaus Heiligenwald. Wir haben uns im Vorfeld mit Heiligenwalds Ortsvorsteher Mathias Mauermann und Waldhaus-Besitzer Dominik Franz vor Ort getroffen, um mehr über das neuartige Konzept zu erfahren.