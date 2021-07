Ein Windrad entsteht : Am Schwenkkran schweben Betonringe in die Höhe

Foto: Michael Beer 18 Bilder Im Windpark Schiffweiler entsteht das sechste Windrad

Ottweiler Der Windpark an der B 41 liegt auf dem Areal von drei Gemeinden. Die sechste und letzte Windmühle auf Ottweiler Bann wird dieser Tage errichtet. Der Betonteil des Turmes steht. Bis Strom fließt, dauert es aber noch.

Drei Betonteile, jedes so groß wie eine Zimmerwand, aber mit kräftiger Wölbung, setzt der kleine Kran den Arbeitern nacheinander auf eine Arbeitsbühne. Die Männer säubern die Ränder, verbinden die Blöcke miteinander, bessern auf der Außenseite Stellen aus, an denen beim Transport Schutzfarbe beschädigt wurde. Dann hängen sie den fertigen Ring an den großen Bruder der beiden Kräne auf der Baustelle. Langsam schwebt er in die Höhe. Es ist das 22. Betonteil, das auf den Turm in über 60 Metern Höhe gesetzt wird. Und damit einer der letzten, die den unteren Teil des Windrades bilden, ehe es obendrüber mit Stahlrohren weitergeht. Ein Mix aus Sonne und Wolken sorgt an diesem Montagmorgen für gute Arbeitstemperaturen auf dem Strietberg nahe Stülzehof. Die Männer arbeiten konzentriert, ohne Hektik. Und doch ist der Betonturm zügig in die Höhe gewachsen in wenigen Tagen.

15,5 Megawatt Leistung

Donnerstag vergangener Woche haben die Fachkräfte begonnen, auf der massiven Bodenplatte (21 Meter Durchmesser, 630 Kubikmeter Beton), das sechste Windrad im Windpark Schiffweiler an der B 41 zu errichten. Enovos Deutschland baut dort oben auf dem Striet, wo drei Kommunen aneinander grenzen: Schiffweiler, Ottweiler und Wiebelskirchen als Teil von Neunkirchen. Das sechste Windrad entsteht auf Ottweiler Bann. Es ist sozusagen ein interkommunaler Windpark, der in der Summe 15,5 Megawatt Leistung haben wird. Das bedeutet Strom für annähernd 10 000 Haushalte. Das wäre in der Theorie genug, um die Gemeinde Schiffweiler übers Jahr zu versorgen.

Knapp 200 Meter hoch

Die Narbenhöhe des sechsten Stromerzeugers liegt bei 140 Metern. Wobei Enovos-Projektleiter Markus Müller erläutert, dass dieser Punkt auf mittlerer Höhe der Gondel zu finden ist, an die die drei Rotorenblätter hängen. Einen Hauch größer als die anderen Anlagen ist das sechste Windrad. Die Rotorenblätter sind 58,7 Meter lang (55 Meter die Nachbarn), die Gesamthöhe benennt das Unternehmen mit 199,8 Metern. Bei der Anlage handelt es sich um einen Hybridturm. Im unteren Teil besteht er aus Betonringen, je 2,8 Meter hoch, die auf 71 Meter Höhe kommen im Ganzen. Obendrauf dann drei Stahlsektionen mit einer Höhe zwischen 16 und 27 Metern. Wer dort oben arbeitet, muss mit Höhe schon gut umgehen können.

Die Pflöcke auf dem Acker als Umriss des Baufeldes waren schon vergangenen Sommer zu sehen. Genehmigungsverfahren dauern lange, erläutert Projektleiter Müller. 2014 kamen die ersten drei Windtürme, 2015 dann zwei weitere. Generell habe Enovos zunächst mit fünf Stromerzeugern geplant, dann aber das sechste, das der Bebauungsplan der Gemeinde zuließ, auch noch angegangen.

Neue Rotorenblätter leiser

Windräder stößen bei Anliegern nicht nur auf Freude. Ihr Anblick ist den einen ein Dorn im Auge, Lärmbelastung und Schattenwurf benennen andere als Problem. Auf dem Strietberg ist der Schattenwurf nicht entscheidend, kaum Häuser stehen in kurzer Distanz. Der Schwung der Rotoren hingegen ist auch einen Kilometer weiter je nach Topografie gut zu hören. Der Bau eines jeden Windrades, erklärt Markus Müller, setzt Schallgutachten voraus. Zum einen wird rechnerisch ermittelt, was an Lärm in welcher Entfernung zu erwarten ist, zum anderen an ausgewählten Punkten die Belastung auch nachgemessen. Die jeweiligen Grenzwerte müssen die Betreiber einhalten. Was für das sechste Windrad bedeutet: Sollte mit seinem Betrieb die Geräuschkulisse über die für Tag und Nacht unterschiedlichen Grenzwerte überschritten werden, werden die Anlagen gedrosselt, bis die zulässigen Werte erreicht sind. An den Rotorblättern, die für die Geräuschkulisse maßgeblich sind, werde zudem weiter geforscht. Müller: „Die neuen Generationen werden leiser.“ Mit dem sechsten Windrad, sagt Müller weiter, habe Enovos seinen Windpark Schiffweiler fertig gebaut.

Die Arbeiten auf dem Acker an der alten Römerstraße haben im April begonnen. Das wuchtige Fundament haben die beteiligten Firmen binnen drei Wochen im Juni fertiggestellt. Die Betondrittelschalen werden vor Ort zu einem Ring montiert, weil dadurch Schwertransporte vermieden werden. Die Metallspitze kommt Anfang September. Binnen vier Wochen, erläutert Müller, montieren die Firmen sie inklusive Gondel und Rotorenblättern. Allerdings ist dann in luftiger Höhe die Windgeschwindigkeit der Taktgeber fürs Vorwärtskommen. Der Turm wird im Inneren verspannt und verkabelt. Im Oktober soll die Anlage dann Strom produzieren, wenn alles nach Plan läuft.

Anlagen-Hersteller aus Neunkirchen

In den Bau sind regionale Unternehmen eingebunden, erklärt Projektleiter Markus Müller. Mit dem Neunkircher Unternehmen Vensys Energy AG ist der Anlagen-Hersteller um die Ecke. Im Gegensatz zu den ersten Türmen des Windparks produziere Vensys heute auch die Rotorenblätter selbst. Den Turm baut derzeit die Firma Max Bögl aus Neumarkt/Oberpfalz.