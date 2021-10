Großbaustelle in Ottweiler : Die Kinder vom Bahnhof O.

Ottweiler Der Umbau des historischen Gebäudes in Ottweiler läuft. Beim Blick ins Innere fallen Spuren auf, wo sich stille Besucher verewigten.

Schuttberge innen und außen, durchgebrochene Decken, aufgewirbelter Staub im Sonnenlicht, eingerissene Wände, ein düsterer Gewölbekeller in weiten Teilen ohne elektrisches Licht. Und drumherum seit Monaten schon völlig eingerüstet. So sieht’s zurzeit auf der Baustelle Ottweiler Bahnhof aus.

Trotz dieses eher rohbauähnlichen Antlitzes setzt Bürgermeister Holger Schäfer (CDU) weiter darauf, dass es beim Zeitplan bleibt und zum Jahresende Polizei, Touristeninformation und Jugendzentrum wie vorgesehen einziehen. Wenn, ja wenn da nicht noch weitere unvorhergesehene Dinge in dem denkmalgeschützten Hause ans Tageslicht gelangen. Obwohl dies bei einem Kellerraum zweifelsohne recht schwierig sein dürfte. Völlig überraschend war da plötzlich eine unterirdische Abstellkammer zusätzlich aufgetaucht, wie der Rathauschef berichtet. Was nicht verwundere. Denn von dem 1877 fertiggestellten Klinkerbau existieren keine Pläne mehr. So kommt die Sanierung des mehrgeschossigen Komplexes tagtäglich der Öffnung eines Überraschungseies gleich.

Die verschlossenen Türen hinderten jedoch einige nicht daran, einzusteigen und sich im Dachgeschoss an den Wänden zu verewigen. Grüße an die große Liebe, großflächige Sympathiebekundungen an den favorisierten Fußballverein. Und ein Unterzeichner all dessen, der sich offensichtlich an der Romanvorlage „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ orientierte: „Die Kinder vom Bahnhof O.“.