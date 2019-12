Die Fossas sind in diesem Jahr ein Neuzugang im Neunkircher Zoo gewesen. Foto: Bittner.photography/R.Ruppenthal - D.Bittner 0172678

Neunkirchen Nicht nur, dass so einige neue Tiere ihre Heimstatt im Neunkircher Zoo gefunden haben, auch beim Ausbau der Gehege ist man ein gutes Stück vorangekommen.

Der Zoodirektor ist zufrieden. „Wir haben in diesem Jahr viel geschafft. Das war eine tolle Gemeinschaftsleistung“, erzählt Norbert Fritsch der SZ beim Treffen im zum Büro umfunktionierten ehemaligen Zoo-Restaurant. Sozusagen im Zwei-Wochen-Takt habe man zum Jahresanfang Neuerungen präsentieren können. Den Anfang machte so die Pater-David-Voliere, der erste teil im Projekt Drachengehege. Zwei Zucht-Volieren fürs Waldsiedlungsprojekt gibt es, rechtzeitig vor den Osterferien kam dann noch die Fertigstellung der Fossa-Anlage dazu. „Das lief super und genau nach Plan“, freut sich der Zoochef. Zum zweiten Mal hat man Steinkäuze ausgewildert, die im Zoo ausgebrütet wurden, auch das macht ihn stolz. Und das alles ging mit Hilfe von Sponsorenmitteln, vor allem vom Zooverein. Und eben pünktlich zum Saisonbeginn, das freut ihn noch mehr. „Das war eine gute Leistung, schon oft haben wir das probiert, aber bislang nie geschafft.“

Dabei, so Fritsch, sei es einfach immer wieder ein schönes Signal, wenn die Besucher zum Saisonbeginn etwas Neues entdecken könnten. Lange hat man schon eine Arbeit vor sich hergeschoben: Den Teich. Der wurde nun endlich ausgebaggert. „Eine Mordsarbeit.“ Jahrzehnte, so sagt Fritsch, habe man das vor sich hergeschoben. Jetzt sei er endlich entschlammt – und kommt offenbar gut an. Stockenten haben sich schon angesiedelt, die indischen Laufenten finden’s klasse.