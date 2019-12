Kostenpflichtiger Inhalt: Kreis Neunkirchen: Rückblick auf November und Dezember : Ärger über Bahn und eine Bürgermeisterin

Der Bahnhof Neunkirchen sorgte im Stadtrat Neunkirchen für Diskussionen. Es ging schon öfter mal um die Sauberkeit. Foto: Willi Hiegel

Kreis Neunkirchen Premiere im Neunkircher Rathaus. Rohrbach-Filmpreis geht über die Bühne. Ärger im Dezember wegen Bahnverkehr.

„Systemsprenger“ ist ein harter Film. Die neunjährige Benni lebt nicht bei ihrer völlig überforderten Mutter, sondern pendelt zwischen Pflegefamilien und stationären Aufenthalten in der Psychiatrie. Ihr Schicksal geht an die Nerven. Zumal es keine wirkliche Perspektive für das Mädchen gibt, auch die staatlichen Auffangsysteme in ihrer Hilflosigkeit schonungslos gezeigt werden. Auch der Jury des Rohrbach-Filmpreises ist das Werk von Regisseurin Nora Fingscheidt offensichtlich ans Herz gegangen. Der Film ist der große Gewinner beim neunten Günter-Rohrbach-Filmpreis in Neunkirchen. Der Namensgeber des Filmwettbewerbs, Produzent Günter Rohrbach (91), ist erstmals nicht dabei. Ein grippaler Infekt fesselt ihn ans Bett.

Neunkirchen macht sich in diesem herbst gender-technisch in neue Dimensionen auf. Die Stadt bekommt erstmals eine Bürgermeisterin. Ab Januar wird die 32-jährige Wiebelskircherin Lisa Kühn, die von der SPD für das Amt vorgeschlagen wurde, die Geschicke der Stadt mitbestimmen. Insgesamt stimmten 37 von 47 Ratsmitgliedern für die Volljuristin. Es gab 16 Bewerber um den Job im Rathaus.

Als Model im besten Alter erweist sich der Neunkircher Gerd Erdmann. Mit 70 Jahren wird es ja auch Zeit für die Karriere in der Welt der Reichen und Schönen. Der SZ erzählt er beim Termin seine doch etwas überraschende Geschichte so: „Meine Tochter Fiona hat mich gefragt, ob ich nicht mal Fotos von mir bei einer Werbeagentur einreichen wollte. Sie meinte, ich sei ja doch ein spezieller Typ.“ Mit seinen langen, grauen Haare und der kernigen Optik ist das auch sicher nicht untertrieben. Sein Name ist in Neunkirchen eng verbunden mit dem Restaurant Café Kanne. Heute betreibt er das Lokal Erdmanns in der Willi-Graf-Straße. Der „spezielle Typ“ ist dann auch tatsächlich einer Berliner Werbeagentur aufgefallen. Und die riefen ihn an, ob er nicht einen Werbespot in Berlin drehen wolle. Erdmann sagte zu. Und stand zu seiner eigenen Überraschung mit dem einstigen Tennisidol Boris Becker vor der Kamera.

Neunkircher Verwaltungsspitze: Der Beigeordnete Thomas Hans, OB Jörg Aumann und die Bürgermeisterin Lisa Kühn. Foto: Marc Prams

In Spiesen-Elversberg macht nach der Langdell-Halle nun auch noch die Glückauf-Halle zu wegen baulicher Mängel. Die Vereine verlieren das Dach überm Kopf. Insbesondere für die Fastnachtsvereine eine ganz bittere Pille.

Der Dezember 2019 ist natürlich schon in der ersten Hälfte von Advent und Weihnachtsmärkten geprägt. Nur leider macht das Wetter nicht immer mit. Mal wieder ein Thema im Neunkircher Stadtrat ist die Sauberkeit. Dies insbesondere an Bahnhof und Güterbahnhof. Ach ja, die Bahn. Mit Blick auf den Klimawandel wird viel über einen besseren öffentlichen Verkehr geredet. Nur wann kommt der? Für Unverständnis bei den Bürgermeistern im Kreis sorgt jedenfalls der Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn. Ab Sonntag, 15. Dezember, bedient sie den nordöstlichen Großraum des Saarlandes nicht mehr. Das private Eisenbahnverkehrsunternehmen Vlexx hat als günstigster Bieter vom Land den Zuschlag zum Bahnbetrieb erhalten. Die Rathauschefs im Kreis Neunkirchen sind fassungslos. Denn das Unternehmen hat erläutert, dass es zu Zugausfällen kommen wird und ganze Linien wie die RB 76 (Saarbrücken–Neunkirchen–Homburg) gestrichen werden. Bis Mitte Juni 2020 soll demnach ein reduzierter Ersatzfahrplan eingerichtet werden. Das Beförderungsunternehmen begründet den Schritt mit Personalmangel und verzögerter Lieferung neuer Fahrzeuge. Deshalb müsse man einen Teil der Lokführer auf die vorgesehene Ersatzflotte umschulen.