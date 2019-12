Kreis Neunkirchen Das Landratsamt in Ottweiler rechnet mit einem Haushalt von 173,4 Millionen Euro im kommenden Jahr.

Worauf warten die sieben Städte und Gemeinden im Kreis zum Jahresende hin immer mit einiger Anspannung? Nein, es ist nicht der Weihnachtsmann, sondern der Kreishaushalt fürs kommende Jahr. Denn über die Kreisumlage finanzieren sie ihn etwa zur Hälfte mit. Die Steigerungen des Finanzetats bei der Verwaltungsebene Kreis schlägt ihnen oft ins Kontor, wenn Mehrausgaben die eigenen Sparbemühungen auffressen. Das neue Zahlenwerk für 2020 haben Landrat Sören Meng und Kreis-Kämmerer Olaf Niesen jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. 173,4 Millionen Euro weist der Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr auf der Ausgabenseite aus. Das sind 8,9 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr, in dem der Kreis mit 164,5 Millionen Euro kalkuliert hat. Für die sieben Städte und Gemeinden heißt dies: Die Umlage steigt um 1,87 Millionen Euro.

Vor diesem Hintergrund wirken die Summen für Investitionen schon fast bescheiden. Und sind doch, wie der Landrat ausführt, auf einem historisch hohen Niveau. Rund zwölf Millionen Euro gibt der Kreis im kommenden Jahr aus. Im Vorjahr waren es 9,6 Millionen Euro. Bund und Land sind dabei diesmal mit rund 1,8 Millionen Euro im Boot. Der Kreis wird damit weiter viel Geld in die Hand nehmen, um Schulgebäude energetisch zu sanieren. Das spart Energiekosten und ist auch klimapolitisch ein Gebot der Stunde. In Sachen Klimaschutz erwähnt Meng auch eine Pelletheizung, die das technisch-gewerbliche Berufsbildungszentrum (TGBBZ) Neunkirchen bekommt. Über die kommenden Jahre hinweg ist indes die Gemeinschaftsschule Stadtmitte in Neunkirchen der beherrschende Kostenblock. Meng: „Wir starten jetzt einen Architektenwettbewerb, der sich mit der Frage Neubau oder Sanierung beschäftigt.“ Er selbst tendiere zu einem Neubau. Für das Projekt sind im kommenden Jahr zwei Millionen Euro eingeplant. In den folgenden drei Haushaltsjahren weiter zwölf Millionen. Eine weitere Million Euro wird in den Ausbau der digitalen Strukturen der weiterführenden Schulen fließen. Dabei sollen die Schulen ihre Bedürfnisse selbst einbringen. Und der Kreis ist auch mit 1,34 Millionen Euro im Boot für die neue Kita Stennweiler.